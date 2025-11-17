0
2 часа
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций. Специалисты ведомства оценивают текущую эпидемиологическую обстановку как стабильную, но прогнозируют её ухудшение в ближайшие недели.
девушка лежит с простудой
©Imagen

Для противодействия угрозе в республике реализуется прививочная кампания. Согласно плану, вакцинацию должны пройти около 2,4 миллиона человек, что составляет 60% населения региона. Кампания по иммунизации активно проводилась в течение всей осени, а для удобства жителей поликлиники работали и в ноябрьские праздничные дни.

Эксперты предупреждают, что в текущем эпидемическом сезоне в регионе будут циркулировать два штамма гриппа А: H1N1 («свиной»), известный с 2009 года, и H3N2 («гонконгский»). Как отмечают медики, штамм H3N2 представляет особую опасность для пожилых людей, тогда как H1N1 чаще поражает молодежь, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями. Именно «свиной» грипп стал причиной роста заболеваемости ОРВИ в республике в феврале 2025 года.

Эпидемиологи объясняют, что волна гриппа обычно достигает Башкирии на 2-3 недели позже, чем центральных регионов России. В связи с этим максимальный подъем заболеваемости прогнозируется на начало зимы. Помимо вакцинации, специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности неспецифической профилактики: регулярного мытья рук, соблюдения здорового образа жизни и внимательного отношения к самочувствию для снижения риска заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для текущего сезона рекомендовала включить в состав вакцин обновленные компоненты для защиты от актуальных штаммов. Среди них — A/Victoria/4897/2022 (H1N1) и A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2), которые, по прогнозам, будут доминировать в этом году. Ранее, в начале осени, в Башкирии также отмечался риск распространения метапневмовируса среди школьников, что подчеркивает общую тенденцию к росту респираторных заболеваний по всей стране.

