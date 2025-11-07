Эксперты рассказали, кому категорически нельзя пить чай вместе с кофе

Смешивать чай с кофе — новый способ взбодриться. Эксперты рассказали, кому такой домашний энергетик подарит силы, а кого отправит к врачу с проблемами.

Популярная привычка смешивать чай и кофе может привести к проблемам с сердцем и желудком. Об этом предупредили эксперты, комментируя новый тренд на самодельные бодрящие коктейли.

Главная опасность заключается в передозировке кофеином. Избыток стимулятора от такого дуэта грозит нервозностью и учащённым пульсом. А ещё оба напитка увеличивают кислотность желудочного сока. Это может привести к изжоге, дискомфорту и болям в животе.

Особенно внимательными к кофейно-чайным экспериментам врачи советуют быть гипертоникам, сердечникам и людям с заболеваниями ЖКТ. Беременным и кормящим женщинам от подобных миксов тоже лучше воздержаться, чтобы не рисковать здоровьем.

Однако у такой комбинации есть и положительная сторона. В чае содержится аминокислота L-теанин, которая смягчает резкий и порой агрессивный эффект кофеина. Мозг получает необходимый стимул, но без лишней суеты и нервозности.

В результате возникает эффект синергии. Бодрость сохраняется дольше, а концентрация внимания повышается.

Специалисты советуют в первую очередь прислушиваться к своему организму. Если после чашки эспрессо вас начинает потряхивать, добавление зелёного чая может сгладить эффект. Но в идеале — употреблять эти напитки по отдельности и с перерывом в несколько часов.

На самом деле, у смеси чая и кофе есть имя и история. Напиток называется «Юаньян» и особенно популярен в Гонконге. Классический рецепт состоит из семи частей чёрного чая с молоком и трёх частей кофе, часто с добавлением сгущёнки для сладости и густоты. Название переводится как «утки-мандаринки» — символ неразлучной пары.

Эффективность комбинации кофеина и L-теанина подтверждают и научные исследования. Учёные установили, что этот дуэт улучшает восприятие визуальной информации, повышает концентрацию при решении сложных задач и помогает быстрее переключаться между делами. При этом L-теанин помогает достичь расслабления и снизить нервное возбуждение от кофеина, создавая сбалансированный эффект.

При этом важно помнить о безопасной норме кофеина — это около 3-4 чашек кофе в день для здорового взрослого человека. Превышение этого лимита может вызвать нарушения сердечного ритма и расстройства пищеварения. Смешивая кофе с крепким чаем, в котором тоже есть кофеин, превысить эту дозу становится гораздо проще.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Необходима консультация специалиста.