Двухлетнюю девочку с пневмонией доставили санавиацией из Сибая в Уфу

Двухлетнюю девочку с пневмонией эвакуировали из Сибая в Республиканскую детскую клиническую больницу Уфы. Ребёнок находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Санитарная авиация эвакуировала двухлетнюю девочку из Сибая в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Уфе. Об этом 27 апреля сообщил в социальных сетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи диагностировали у ребёнка пневмонию. После госпитализации девочку поместили в реанимацию. Медики круглосуточно наблюдают за её состоянием и оценивают его как стабильно тяжёлое. Помощь пациентке оказывают в полном объёме.

По данным Рахматуллина, в 2025 году санавиация республики выполнила 174 вертолётных вылета и 1 158 выездов наземного транспорта. Воздушным транспортом медики доставили 177 пациентов. Среди них — 82 ребёнка.

В июне 2025 года санавиация привезла в РДКБ детей шести и восьми лет, пострадавших в ДТП в Дюртюлинском районе. Сначала пострадавших осмотрели в местной больнице. Из-за тяжести травм медицинская бригада сопроводила детей в Уфу на вертолёте.

В сентябре того же года врачи экстренно перевезли из Нефтекамска в Уфу 12-летнего мальчика. Он получил тяжёлые травмы во время репетиции циркового номера, сорвавшись с каната с высоты 11 метров. По словам Рахматуллина, ребёнок находился в критическом состоянии на аппарате ИВЛ.

