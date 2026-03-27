Девятилетний ребёнок умер в Башкирии после укуса бродячей кошки

Семья поздно обратилась за медпомощью. Роспотребнадзор фиксирует резкий рост случаев контактов жителей республики с животными.
В Башкирии в 2025 году погиб девятилетний мальчик — после того, как его поцарапала и укусила уличная кошка. Об этом на пресс-конференции сообщила врач-эпидемиолог Надежда Байметова.

По словам специалиста, ребёнок контактировал с бездомным животным во время игры. Семья обратилась за медицинской помощью спустя значительное время после инцидента.

«За медпомощью обратились не сразу, прошло достаточно много времени, поэтому спасти ребёнка не удалось», — сказала Байметова.

В том же году число обращений жителей региона в связи с укусами животных или контактом с их слюной резко возросло: медики зафиксировали свыше 11 тысяч случаев — на 27% больше среднего показателя предыдущих лет. Чаще всего угрозу представляли кошки и собаки, реже — дикие животные.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак призвала жителей ежегодно вакцинировать домашних питомцев от бешенства.

Напомним, в феврале 2026 года в Стерлитамаке ввели карантин по бешенству — опасные очаги обнаружили на АГЗС и улице Дунайской. Такие же меры приняли в Баймакском районе республики.

В 2025–2026 годах жители Стерлитамака и Салавата массово жаловались на нехватку антирабической вакцины. Минздрав Башкирии объяснял перебои с особенностями её распределения по заявкам и задержками поставок от производителя. При этом Госкомитет по ветеринарии заявлял, что запасов вакцины для животных достаточно.

На 2026 год муниципалитетам Башкирии выделили 60,7 млн рублей на работу с бездомными животными — на 10% больше, чем годом ранее, однако ниже показателей прошлых лет: тогда бюджет составлял около 80 млн рублей. Тем временем с начала 2025 года число нападений бродячих собак в республике выросло на 23%, а количество жалоб на стаи — на 43%.

В марте 2026 года Башкирия усилила ветеринарный контроль на фоне распространения бешенства и пастереллёза в 18 регионах России. В соседней Новосибирской области 16 марта 2026 года объявили режим чрезвычайной ситуации — с начала года там выявили 42 очага бешенства.

26.03.2026
Здоровье

В Башкирии усиливают ветконтроль из-за бешенства и пастереллёза в 18 российских регионах

Очаги пастереллёза и бешенства зарегистрированы в соседних с Башкирией регионах, в Новосибирской области действует режим ЧС. В республике случаев заражения нет, но власти переходят к усиленному мониторингу.
24.03.2026
Здоровье

Не дефицит, а сезонность: Госкомитет Башкирии развеял слухи о нехватке вакцин от бешенства

Госкомитет Башкирии по ветеринарии опроверг нехватку вакцины от бешенства для диких животных. Ведомство объяснило ситуацию сезонностью и сложной логистикой препарата.
19.02.2026
Здоровье

В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.
10.02.2026
Здоровье

В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.
01.02.2026
Новости

Лисы с признаками болезни стали чаще выходить к людям в Башкирии

С начала года в Госкомитет по ЧС Башкирии поступило более 50 обращений о появлении лисиц вблизи жилья. Специалисты напоминают о правилах поведения при встрече с дикими животными.
30.01.2026
Здоровье

В Башкирии закрыли целую деревню из-за вспышки смертельного заболевания

В Баймакском районе ввели карантин из-за бешенства. Очаг заболевания находится в частном подворье, в деревне запрещен вывоз скота.
12.01.2026
Происшествия

В Башкирии бешеная рысь напала на ребенка в лагере «Уфимский сокол»

На территории лагеря под Уфой дикое животное напало на 12-летнюю девочку. Рысь погибла до приезда ветеринаров, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.
27.12.2025
Происшествия

Бешеная лиса ранила охранника в Уфимском районе

Житель пригорода Уфы проходит экстренную вакцинацию после попытки разнять драку лисы и собаки. У дикого животного подтвердили бешенство, а пес, с которым оно контактировало, пропал.
