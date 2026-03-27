Девятилетний ребёнок умер в Башкирии после укуса бродячей кошки

Семья поздно обратилась за медпомощью. Роспотребнадзор фиксирует резкий рост случаев контактов жителей республики с животными.

В Башкирии в 2025 году погиб девятилетний мальчик — после того, как его поцарапала и укусила уличная кошка. Об этом на пресс-конференции сообщила врач-эпидемиолог Надежда Байметова.

По словам специалиста, ребёнок контактировал с бездомным животным во время игры. Семья обратилась за медицинской помощью спустя значительное время после инцидента.

«За медпомощью обратились не сразу, прошло достаточно много времени, поэтому спасти ребёнка не удалось», — сказала Байметова.

В том же году число обращений жителей региона в связи с укусами животных или контактом с их слюной резко возросло: медики зафиксировали свыше 11 тысяч случаев — на 27% больше среднего показателя предыдущих лет. Чаще всего угрозу представляли кошки и собаки, реже — дикие животные.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак призвала жителей ежегодно вакцинировать домашних питомцев от бешенства.

Напомним, в феврале 2026 года в Стерлитамаке ввели карантин по бешенству — опасные очаги обнаружили на АГЗС и улице Дунайской. Такие же меры приняли в Баймакском районе республики.

В 2025–2026 годах жители Стерлитамака и Салавата массово жаловались на нехватку антирабической вакцины. Минздрав Башкирии объяснял перебои с особенностями её распределения по заявкам и задержками поставок от производителя. При этом Госкомитет по ветеринарии заявлял, что запасов вакцины для животных достаточно.

На 2026 год муниципалитетам Башкирии выделили 60,7 млн рублей на работу с бездомными животными — на 10% больше, чем годом ранее, однако ниже показателей прошлых лет: тогда бюджет составлял около 80 млн рублей. Тем временем с начала 2025 года число нападений бродячих собак в республике выросло на 23%, а количество жалоб на стаи — на 43%.

В марте 2026 года Башкирия усилила ветеринарный контроль на фоне распространения бешенства и пастереллёза в 18 регионах России. В соседней Новосибирской области 16 марта 2026 года объявили режим чрезвычайной ситуации — с начала года там выявили 42 очага бешенства.