Декабрьский календарь магнитных бурь и опасные даты для здоровья

Прогноз геомагнитной активности на декабрь-2025: когда ждать удара, как защитить сосуды и почему перед праздниками будет особенно тяжело.

Свежий прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН не радует стабильностью. Ученые предупредили, что декабрь продолжит эстафету ноябрьских геоударов и принесет несколько волн возмущений. Конец года обещает быть напряженным для всех, кто остро реагирует на капризы погоды.

Выбросы солнечной плазмы, достигая нашей планеты, провоцируют спазмы сосудов и сгущение крови. Сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой, что выливается в скачки давления, мигрени и тахикардию. Нервная система тоже страдает: из-за сбоя в выработке мелатонина люди сталкиваются с бессонницей и необъяснимой тревогой, ощущая себя так, словно перенесли тяжелую болезнь на ногах.

Начнется месяц с небольшой «разминки»: магнитосфера будет возбуждена 5 и 6 декабря. Затем наступит двухнедельное затишье. Однако расслабляться рано — передышка закончится аккурат перед праздничной суетой. С 21 декабря объявлен «желтый» уровень опасности, который перерастет в затяжной геошторм.

Пик активности придется на предновогоднюю неделю. Возмущения начнутся 21–22 числа, а 23 декабря грянет полноценная буря. Шлейф от нее растянется и на 24 декабря, так что корпоративы могут пройти с головной болью. После короткой паузы 25–26 числа, уже 27 декабря индекс Kp снова подскочит до 4 баллов, и лишь затем обстановка окончательно стабилизируется.

Такая высокая частота катаклизмов объясняется текущим циклом светила. Специалисты NOAA и других международных центров еще в начале года прогнозировали выход на пик 25-го солнечного цикла именно к концу 2025-го — началу 2026 года. Сейчас мы наблюдаем фактический максимум активности звезды, когда количество пятен и вспышек достигает предельных значений за последние 11 лет.

Врачи подтверждают опасения синоптиков реальной статистикой. По данным медиков, в периоды мощных вспышек число вызовов скорой помощи вырастает примерно на 20%. Чаще всего бригады выезжают к пациентам с гипертоническими кризами и нарушениями сердечного ритма, поэтому гипотоникам и сердечникам советуют держать аптечку под рукой в указанные даты.