Часть популярных «жиросжигателей» уберут с маркетплейсов по всей стране. Что запретили и чем это грозит покупателям и продавцам

Правительство РФ внесло в список сильнодействующих веществ ряд препаратов, продававшихся как спортивное питание. Теперь их оборот грозит уголовной статьей.
Правительство России расширило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ), включив в него ряд препаратов, которые ранее свободно продавались на маркетплейсах под видом спортивного питания и средств для похудения. Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Теперь за незаконный оборот этих добавок предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ.

В обновленный список попали специфические вещества, известные в среде профессионального спорта как селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM) и их аналоги. Под запретом оказались Реверол (SR9009) и Рекардин (SR9011) — именно их часто реализовывали как мощные жиросжигатели. Также в перечень включены препараты для набора мышечной массы: Масторин (S23), Тестолон (RAD-140), Лигандрол (LGD-4033) и стероид Андростанол.

Основная причина запрета заключается в бесконтрольной продаже этих сильнодействующих соединений. На онлайн-площадках они часто маскировались под безобидные БАДы или витаминные комплексы, хотя по факту оказывали серьезное влияние на гормональную систему организма. Теперь изготовление, пересылка или сбыт этих веществ, особенно в крупном размере (критерии которого также утвердил кабмин), влекут за собой не административный штраф, а полноценное уголовное преследование.

Это решение стало продолжением политики ужесточения кнтроля за рынком онлайн-препаратов. Ранее в 2025 году внимание надзорных органов привлекли добавки вроде «Молекулы» и Meta plus, в составе которых выявляли сибутрамин — вещество, вызывающее зависимость и серьезные побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы. Экспертизы показывали значительное превышение терапевтических дозировок в таких «чудо-средствах», что создавало прямую угрозу здоровью покупателей.

В Башкирии тема снижения веса также остается актуальной и обсуждаемой. На News-Bash мы освещали историю блогера Миляуши Шайхлисламовой, известной как «Башкирская домохозяйка», которая сбросила 45 кг за семь месяцев после резекции желудка. Врачи выражали обеспокоенность столь быстрыми темпами похудения, указывая на риски для организма. Однако, если хирургическое вмешательство проводится под медицинским контролем, то покупка несертифицированных препаратов в интернете теперь официально приравнивается к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

