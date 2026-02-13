Больница №21 в Уфе получила имя хирурга Венера Сахаутдинова

Городская клиническая больница №21 Уфы получила имя хирурга и ученого Венера Сахаутдинова. Решение закреплено официально, сообщает Минздрав Башкирии.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин объявил о присвоении городской клинической больнице №21 имени профессора Венера Сахаутдинова. Решение принято официально, чтобы отметить вклад врача в развитие хирургической службы республики.

Вклад Венера Сахаутдинова: 44 года в медицине Башкирии

Венер Сахаутдинов проработал в медицине 44 года. Он специализировался в нескольких областях — работал патологоанатомом, офтальмологом и гематологом. За свою карьеру хирург провел более 1000 операций. Помимо практики, врач занимался наукой — он написал 15 монографий и опубликовал свыше 500 научных статей.

Связь Сахаутдинова с больницей №21 началась в 1980-х годах. В 1983 году он организовал здесь хирургическую службу. Под его руководством в клинике открыли профильные кафедры и выстроили работу отделений.

Нужно ли пациентам менять документы после переименования ГКБ №21

Смена названия носит мемориальный характер и не влияет на лечебный процесс. График работы врачей, порядок госпитализации и прикрепления остаются прежними. Жителям Уфы не нужно менять медицинские документы или переоформлять записи на прием.

Память о хирурге: от бюста в холле до решения Академии наук

Вопрос об увековечении памяти профессора поднимался ещё до официального решения. В декабре 2025 года эту тему обсуждали на заседании Академии наук Башкортостана.

Коллектив больницы чтил память коллеги и до переименования: в холле учреждения ранее установили бюст Венера Сахаутдинова.

ГКБ №21 — один из ключевых стационаров Уфы, куда поступают пациенты со сложными травмами и неотложными состояниями. Недавно врачи клиники спасли слух пациентке, у которой в ухе застрял металлический колпачок от ручки. Об этом случае писали на сайте «Ньюс-Баш».