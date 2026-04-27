Болезни сердца убивают каждого третьего жителя Башкирии

Болезни системы кровообращения убивают каждого третьего жителя Башкирии. При этом смертность от внешних причин за пять лет выросла более чем на 40%.
Болезни системы кровообращения по-прежнему занимают первое место среди причин гибели жителей Башкирии. На их долю приходится 33,1% всех летальных исходов в республике — такие данные содержит региональная программа укрепления здоровья населения, рассчитанная до 2030 года.

Второе место занимают внешние причины смерти: травмы, аварии и отравления — 12,9% от общего числа случаев. Замыкают тройку онкологические заболевания с долей 11,9%.

Программа отражает и заметные сдвиги в динамике. Смертность от болезней органов дыхания за последние годы упала более чем наполовину. Однако число летальных исходов от внешних причин за пять лет, напротив, выросло более чем на 40%.

Правительство Башкирии утвердило программу здоровьесбережения на 2026–2030 годы. В сопроводительных документах раскрыта статистика смертности по районам за 2024 год. Общий показатель по республике составляет 12,6 случая на тысячу жителей. С 2020 по 2024 год смертность в регионе удалось снизить на 15%.

Демографическая ситуация в республике остаётся напряжённой. За год население Башкирии сократилось на 22 тысячи человек и на начало 2025 года едва превысило 4 миллиона. Острее всего проблема стоит в сельской местности.

По итогам токсикологического мониторинга Роспотребнадзора за 2025 год, острое отравление спиртосодержащей продукцией унесло жизни 184 жителей республики. Коэффициент смертности от алкоголя вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч человек. Годом ранее зафиксировали 156 таких случаев.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии в 2024 году выросла на 4,6%. В Минздраве республики объяснили рост улучшением диагностики и расширением скрининга, а не реальным увеличением числа онкобольных.

Похожие записи
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии началась четырёхдневная рабочая неделя перед 1 мая

цифры на календаре
Государственная инспекция труда Башкирии сообщила о порядке работы и отдыха в период Праздника весны и труда: кто получит трёхдневные выходные, кому сократили рабочий день и как оплачивается труд в праздник.
0
26.04.2026
Спорт

«Салават Юлаев» намерен продлить контракты с Ефремовым и Куликом

хоккеисты
Форвард Владислав Ефремов и защитник Евгений Кулик могут продолжить карьеру в уфимском клубе — на три и два года соответственно.
0
26.04.2026
Спорт

«Надеюсь, все парни останутся»: Броссо — о будущем «Салавата Юлаева»

Девин Броссо
Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо в интервью изданию «Чемпионат» рассказал, за счёт чего уфимская команда способна в следующем сезоне всерьёз побороться за Кубок Гагарина.
0
26.04.2026
Происшествия

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело пожилого мужчины

сгорел дом
Пожар в деревне Сайгафар Баймакского района Башкирии полностью уничтожил двухквартирный бревенчатый дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 71-летнего мужчины.
0
26.04.2026
Происшествия

Электросамокат из маркетплейса едва не сжёг квартиру в Башкирии

надпись на форме мчс
Электросамокат, приобретённый на маркетплейсе, загорелся в подъезде жилого дома в башкирском городе Агидели. Хозяин устройства вовремя почуял неладное и успел вынести самокат из квартиры.
0
26.04.2026
Происшествия

Тушу крупного животного подняли из водохранилища в Башкирии

тушу лося достали из воды
В Павловском водохранилище Башкирии обнаружили тушу лося. Тело животного подняли на берег совместными усилиями минэкологии, полиции, ветслужбы и центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
0
25.04.2026
Криминал

В Башкирии задержали торговца шпионскими гаджетами из Татарстана

УФСБ по Республике Башкортостан пресекло незаконный сбыт спецтехники для скрытой записи. 42-летний житель Альметьевска задержан при оперативной закупке, изъято 14 единиц оборудования.
0
25.04.2026
Происшествия

Спасатели нашли застрявших в грязи подростков-питбайкеров в Башкирии

подростки-питбайкеры
Трое жителей Стерлитамака отправились кататься на питбайках и оказались в болотистой местности после дождя. К поискам привлекли спасателей, полицию и родственников.
