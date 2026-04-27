Болезни сердца убивают каждого третьего жителя Башкирии

Болезни системы кровообращения убивают каждого третьего жителя Башкирии. При этом смертность от внешних причин за пять лет выросла более чем на 40%.

Болезни системы кровообращения по-прежнему занимают первое место среди причин гибели жителей Башкирии. На их долю приходится 33,1% всех летальных исходов в республике — такие данные содержит региональная программа укрепления здоровья населения, рассчитанная до 2030 года.

Второе место занимают внешние причины смерти: травмы, аварии и отравления — 12,9% от общего числа случаев. Замыкают тройку онкологические заболевания с долей 11,9%.

Программа отражает и заметные сдвиги в динамике. Смертность от болезней органов дыхания за последние годы упала более чем наполовину. Однако число летальных исходов от внешних причин за пять лет, напротив, выросло более чем на 40%.

Правительство Башкирии утвердило программу здоровьесбережения на 2026–2030 годы. В сопроводительных документах раскрыта статистика смертности по районам за 2024 год. Общий показатель по республике составляет 12,6 случая на тысячу жителей. С 2020 по 2024 год смертность в регионе удалось снизить на 15%.

Демографическая ситуация в республике остаётся напряжённой. За год население Башкирии сократилось на 22 тысячи человек и на начало 2025 года едва превысило 4 миллиона. Острее всего проблема стоит в сельской местности.

По итогам токсикологического мониторинга Роспотребнадзора за 2025 год, острое отравление спиртосодержащей продукцией унесло жизни 184 жителей республики. Коэффициент смертности от алкоголя вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч человек. Годом ранее зафиксировали 156 таких случаев.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Башкирии в 2024 году выросла на 4,6%. В Минздраве республики объяснили рост улучшением диагностики и расширением скрининга, а не реальным увеличением числа онкобольных.