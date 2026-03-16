Беременную из Мелеуза экстренно доставили вертолётом в Уфу

Санитарный вертолёт доставил в Уфу 21-летнюю женщину на 26-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Информацию подтвердил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Пациентку забрали из Мелеуза — в её анамнезе зафиксированы осложнения. Медики проводят терапию, направленную на пролонгирование беременности. На утро 16 марта состояние женщины стабильное.

Напомним, в ноябре 2025 года санавиация Башкирии экстренно доставила в РКБ имени Куватова беременную из Учалов на 33-й неделе. У неё диагностировали гестационный сахарный диабет, гипертонию и лёгочную гипертензию. Врачи провели кесарево сечение и одновременно удалили фиброму матки.

За 2025 год санавиация Башкирии эвакуировала почти 1800 пациентов и совершила более 1300 вылетов и выездов. В 2026 году вертолёт с пациентами приземлялся в Уфе уже более 20 раз.

По данным Минздрава региона, в республике утвердили стратегию развития санитарной авиации на 2026–2030 годы. По плану построят семь новых вертолётных площадок, а к 2030 году будут эвакуировать не менее 111 пациентов ежегодно. Сейчас парк санавиации составляет вертолёт «Ансат», который с 2023 года обслуживает «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга.