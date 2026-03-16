Беременную из Мелеуза экстренно доставили вертолётом в Уфу

Санавиация Башкирии эвакуировала 21-летнюю женщину на 26-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Состояние пациентки стабильное.
Санитарный вертолёт доставил в Уфу 21-летнюю женщину на 26-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Информацию подтвердил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Пациентку забрали из Мелеуза — в её анамнезе зафиксированы осложнения. Медики проводят терапию, направленную на пролонгирование беременности. На утро 16 марта состояние женщины стабильное.

Напомним, в ноябре 2025 года санавиация Башкирии экстренно доставила в РКБ имени Куватова беременную из Учалов на 33-й неделе. У неё диагностировали гестационный сахарный диабет, гипертонию и лёгочную гипертензию. Врачи провели кесарево сечение и одновременно удалили фиброму матки.

За 2025 год санавиация Башкирии эвакуировала почти 1800 пациентов и совершила более 1300 вылетов и выездов. В 2026 году вертолёт с пациентами приземлялся в Уфе уже более 20 раз.

По данным Минздрава региона, в республике утвердили стратегию развития санитарной авиации на 2026–2030 годы. По плану построят семь новых вертолётных площадок, а к 2030 году будут эвакуировать не менее 111 пациентов ежегодно. Сейчас парк санавиации составляет вертолёт «Ансат», который с 2023 года обслуживает «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга.

Похожие записи
05.03.2026
Криминал

Крышу чинил — бюджет пилил: в Башкирии инженера осудят за аферу с ремонтом ДК

В Мелеузе главный инженер строительной компании завысил объёмы работ при ремонте кровли сельского ДК — ущерб бюджету составил 1,4 млн рублей.
23.01.2026
Здоровье

В Уфу санавиацией доставили недоношенных двойняшек из Месягутово

Врачи санавиации транспортировали в Уфу недоношенных двойняшек из Месягутовской ЦРБ. Дети родились с весом 1900 граммов, сейчас их состояние стабильно.
19.01.2026
Здоровье

В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
04.01.2026
Происшествия

Врачи в Башкирии извлекли мандарин из ануса пациента

Жителю Мелеуза потребовалась срочная медицинская помощь из-за инородного предмета в организме. Медики достали застрявший цитрус и отправили мужчину лечиться домой.
19.12.2025
Здоровье

Врачи городской больницы в Башкирии приписали пациентам шизофрению и фейковые приемы ради статистики

Жители Башкирии массово обнаружили в своих профилях на «Госуслугах» записи о посещении врачей, к которым они не ходили. Сотрудники Мелеузовской ЦРБ оформляют талоны задним числом и вносят в карты вымышленные диагнозы.
13.11.2025
Криминал

В Башкирии осудили мошенника, нажившегося на отце пропавшего бойца СВО

Житель Кумертау представился сослуживцем пропавшего без вести бойца СВО. Он пообещал вернуть парня домой и выманил у его отца 107 тысяч рублей.
10.11.2025
Здоровье

Санавиация Башкирии доставила в Уфу сложную пациентку

Санавиация Башкирии экстренно доставила в Уфу женщину на 33-й неделе беременности. У пациентки был гестационный диабет, гипертония и рубец на матке.
