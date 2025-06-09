Башкирия столкнулась с эпидемией забытой болезни

Роспотребнадзор Башкирии сообщил в понедельник о росте заболеваемости сифилисом в республике.

Статистика ведомства показала неутешительную картину. За 2024 год медики зарегистрировали 341 новый случай против 296 в предыдущем году. Прирост составил 15,5 процента.

Общий показатель инфицирования достиг отметки 8,39 на сто тысяч жителей. Одиннадцать муниципалитетов демонстрируют уровень заболеваемости выше среднего по региону.

Антилидером стал Нуримановский район с показателем 25,07 случаев на сто тысяч населения. Это почти втрое превышает республиканскую норму. За ним следуют Кугарчинский район с 18,9 случаями и Стерлитамакский с 12,6. Стерлитамак показал 15,6 случаев на сто тысяч жителей, Уфа — 15,2, Сибай — 8,85.

Несмотря на недавний рост, стоит отметить, что в долгосрочной перспективе в Башкирии наблюдалось значительное снижение заболеваемости. Так, в период с 2009 по 2018 год показатель инфицирования сифилисом в республике упал на 68,9% — с 47,3 до 14,7 случаев на 100 тысяч населения. Показатель Башкирии в 2023 году (7,5 на 100 тыс. населения) был вдвое ниже среднероссийского. Для сравнения, в целом по России в 2023 году было выявлено 25 823 новых случая сифилиса, а показатель пораженности составил 17,6 на 100 тысяч населения.

Эксперты связывают рост заболеваемости в России в последние годы с несколькими факторами. Среди них — увеличение миграционных потоков и восстановление объемов профилактических обследований после пандемии COVID-19, когда наблюдалось временное снижение выявляемости из-за низкой обращаемости населения за медицинской помощью. Также отмечается, что для сифилиса, как и для других инфекций, характерны волнообразные периоды подъема и спада заболеваемости, которые во многом зависят от социальных и поведенческих факторов.