Банный день пошёл не по плану: жительницу Башкирии с ожогами эвакуировали санавиацией

Жительница Аскинского района неудачно сходила в баню — облилась кипятком и получила сильные ожоги. Местные врачи вызвали санавиацию, чтобы доставить её в Уфу

Небезопасным оказался пар для жительницы Башкирии. Поход в баню для неё закончился на больничной койке в Уфе, куда её доставили вертолётом, сообщил главврач больницы в Аскино Вадим Галяутдинов.

Жительница Аскинского района решила попариться, но случайно облилась кипятком. Результатом стали серьёзные ожоги спины, груди и ягодиц. Поначалу она пыталась перетерпеть боль, но в итоге всё же обратилась к медикам.

Врачи местной больницы, куда она пришла 7 июля, немедленно её госпитализировали. После осмотра и консультации со столичными специалистами по ожогам стало ясно: пациентку нужно срочно переводить в профильное учреждение.

Обычная скорая по такому маршруту ехала бы слишком долго. Поэтому было принято решение задействовать санавиацию. Воздушная скорая оперативно доставила пострадавшую в Уфу для дальнейшего лечения.