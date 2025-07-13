Банный день пошёл не по плану: жительницу Башкирии с ожогами эвакуировали санавиацией

Жительница Аскинского района неудачно сходила в баню — облилась кипятком и получила сильные ожоги. Местные врачи вызвали санавиацию, чтобы доставить её в Уфу ©Вадим Галяутдинов / Vk.com
Небезопасным оказался пар для жительницы Башкирии. Поход в баню для неё закончился на больничной койке в Уфе, куда её доставили вертолётом, сообщил главврач больницы в Аскино Вадим Галяутдинов.
Жительница Аскинского района решила попариться, но случайно облилась кипятком. Результатом стали серьёзные ожоги спины, груди и ягодиц. Поначалу она пыталась перетерпеть боль, но в итоге всё же обратилась к медикам.
Врачи местной больницы, куда она пришла 7 июля, немедленно её госпитализировали. После осмотра и консультации со столичными специалистами по ожогам стало ясно: пациентку нужно срочно переводить в профильное учреждение.
Обычная скорая по такому маршруту ехала бы слишком долго. Поэтому было принято решение задействовать санавиацию. Воздушная скорая оперативно доставила пострадавшую в Уфу для дальнейшего лечения.
- Зачем понадобился вертолёт из-за бытового ожога? Неужели нельзя было доехать на обычной скорой?
Решение о вызове санавиации принимают не в Уфе, а врачи на месте после консультации со специалистами из республиканского ожогового центра. В данном случае у женщины были серьёзные ожоги спины, груди и ягодиц, а Аскинский район находится далеко от столицы. В таких ситуациях, когда состояние пациента тяжёлое, а транспортировка по земле займёт слишком много времени, врачи вызывают вертолёт. Время — критический фактор при тяжёлых ожогах.
- Насколько часто в Башкирии используют санавиацию?
Довольно часто. Это важная часть системы здравоохранения республики, особенно для отдалённых районов. С начала 2025 года санитарная авиация совершила уже 76 вылетов и эвакуировала 171 пациента, включая эту женщину. Всего за время работы проекта «Воздушная скорая» в Башкирии удалось спасти более 8000 жизней, из них свыше 200 — это дети.
- Баня — это действительно так опасно? Часто ли случаются подобные инциденты?
К сожалению, да. Врачи регулярно предупреждают, что баня — место повышенной опасности. Хотя официальной статистики именно по банным травмам нет, подобные случаи не редкость. Например, в июне 2025 года в Благоварском районе две женщины получили тяжелейшие ожоги (до 70% тела) и попали в реанимацию после разгерметизации газового баллона в бане.
- Как работает эта «воздушная скорая»?
Система отлажена и работает круглосуточно.
- Оборудование: в распоряжении медиков есть современные вертолёты «Ансат», оборудованные всем необходимым для реанимации прямо в воздухе.
- Бригады: служба разделена на три профиля: для взрослых пациентов (бригады РКБ им. Куватова), для детей (РДКБ) и для беременных и новорождённых (Перинатальный центр).
- Процесс: звонок из районной больницы поступает диспетчеру в Уфу. Он связывается с дежурным врачом нужного профиля, который решает, нужна ли эвакуация. Если да, то в течение 30-40 минут формируется бригада и отправляется в путь.
- Кто оплачивает такой дорогой вылет? Пациенту придётся платить?
Нет, для пациента эта помощь абсолютно бесплатна. Работа санитарной авиации в Башкирии финансируется в рамках национального проекта «Здравоохранение» за счёт средств из федерального и республиканского бюджетов. Это жизненно важная услуга, доступная каждому жителю республики в экстренной ситуации.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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