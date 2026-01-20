Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам бесплатно по ОМС

Теперь женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут пройти тестирование на ВПЧ в рамках репродуктивной диспансеризации. Это позволит выявить высокоонкогенные типы вируса.

Тестирование на ДНК вируса папилломы человека включено в программу обязательного медицинского страхования. Анализ доступен женщинам от 21 до 49 лет в рамках первого этапа репродуктивной диспансеризации.

Скрининг направлен на выявление высокоонкогенных типов ВПЧ, способных провоцировать онкологические заболевания. При положительном результате первичного анализа врач назначит дополнительное исследование — жидкостную онкоцитологию.

Что известно о вирусе папилломы человека

ВПЧ объединяет более 200 типов вирусов. Основной путь передачи — половой контакт. Инфекция также распространяется через бытовые контакты при микротравмах кожи и от матери к ребенку во время родов.

Вирус проявляется новообразованиями: папилломами, бородавками, кондиломами на коже, слизистых половых органов, в ротовой полости и горле. Типы ВПЧ различаются по степени онкогенности — высокоонкогенные и низкоонкогенные.

Наибольшую опасность представляют 16-й и 18-й типы вируса. Они значительно повышают риск развития рака шейки матки у женщин.

Распространённость инфекции

По данным ВОЗ, папилломавирусная инфекция широко распространена среди молодых людей, ведущих активную половую жизнь. Вирусом заражены от 50% до 80% населения, однако клинические проявления отмечаются только у 5–10% инфицированных. ВПЧ может долго находиться в организме бессимптомно.

Регулярные медицинские осмотры и скрининг на ВПЧ, а также вакцинация снижают риск осложнений, связанных с папилломавирусной инфекцией.