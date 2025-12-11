В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении ограничительных мер в Иглинском районе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Причиной стало выявление бешенства у животного в личном подсобном хозяйстве на улице Советской в селе Кудеевский. Данная территория признана эпизоотическим очагом, а село — неблагополучным пунктом.

Согласно документу, ветеринарным службам предписано реализовать план по ликвидации очага инфекции. На территории хозяйства, где выявили вирус, запрещено лечение больных животных и посещение посторонними лицами. В селе временно не допускается проведение выставок, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных.

Специалисты ветеринарной службы проводят обходы для выявления и вакцинации контактных животных. Те, у кого нет признаков заболевания, будут содержаться изолированно под наблюдением. Ограничительные меры будут действовать до издания указа об их отмене после выполнения всех ветеринарных мероприятий.

Для Иглинского района это не первый случай за последнее время. Несколькими днями ранее, 8-9 декабря, был снят двухмесячный карантин в деревнях Ягодное и Авангард того же района. Там ограничения вводились 7 октября после обнаружения бешенства в частных хозяйствах.

Вспышки бешенства фиксировались и в других районах республики в конце 2025 года. В ноябре карантин вводился в селе Ильтебаново Учалинского района. В октябре аналогичные меры принимались в селе Кидрасово Абзелиловского района. Во всех случаях ограничения вводились после выявления инфицированных животных в личных подсобных хозяйствах.

Напомним, в ноябре, издание News-Bash сообщало об обеспокоенности жителей Стерлитамака по поводу отсутствия антирабической вакцины в медицинских учреждениях. Бешенство является заболеванием с высоким риском летального исхода при отсутствии своевременной вакцинации после возможного заражения.