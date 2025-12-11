0
1 час
Здоровье

В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.
надпись карантин
©Ньюс-Баш

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении ограничительных мер в Иглинском районе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Причиной стало выявление бешенства у животного в личном подсобном хозяйстве на улице Советской в селе Кудеевский. Данная территория признана эпизоотическим очагом, а село — неблагополучным пунктом.

Согласно документу, ветеринарным службам предписано реализовать план по ликвидации очага инфекции. На территории хозяйства, где выявили вирус, запрещено лечение больных животных и посещение посторонними лицами. В селе временно не допускается проведение выставок, а также ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных.

Специалисты ветеринарной службы проводят обходы для выявления и вакцинации контактных животных. Те, у кого нет признаков заболевания, будут содержаться изолированно под наблюдением. Ограничительные меры будут действовать до издания указа об их отмене после выполнения всех ветеринарных мероприятий.

Для Иглинского района это не первый случай за последнее время. Несколькими днями ранее, 8-9 декабря, был снят двухмесячный карантин в деревнях Ягодное и Авангард того же района. Там ограничения вводились 7 октября после обнаружения бешенства в частных хозяйствах.

Вспышки бешенства фиксировались и в других районах республики в конце 2025 года. В ноябре карантин вводился в селе Ильтебаново Учалинского района. В октябре аналогичные меры принимались в селе Кидрасово Абзелиловского района. Во всех случаях ограничения вводились после выявления инфицированных животных в личных подсобных хозяйствах.

Напомним, в ноябре, издание News-Bash сообщало об обеспокоенности жителей Стерлитамака по поводу отсутствия антирабической вакцины в медицинских учреждениях. Бешенство является заболеванием с высоким риском летального исхода при отсутствии своевременной вакцинации после возможного заражения.

Похожие записи
-1
01.12.2025
Происшествия

Под Уфой из-за карстового провала разрушилась дорога

обвал грунта на дороге
В Иглинском районе обрушился участок дороги. Жители сообщали о проседании грунта два года, но объект не состоит на кадастровом учете.
0
30.11.2025
Новости

В Кремле наградили главу Иглинского района Башкирии Гюзель Насырову

Гюзель Насырова
Главе администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прошла в Кремле.
0
30.11.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорели гараж и легковая иномарка

горит жилище
В селе Турбаслы пожар уничтожил гараж и автомобиль Daewoo. Огонь перекинулся на стену жилого дома, но сотрудники МЧС и соседи спасли жилище.
0
24.11.2025
Криминал

«Живой не выйдешь»: житель Башкирии час удерживал медика в плену

наручники на решетке
Пьяный мужчина в Иглинском районе запер фельдшера и угрожал расправой из-за отсутствия лекарств. Суд вынес приговор, ограничив дебошира в свободе.
0
03.11.2025
Здоровье

В одном из городов Башкирии закончились вакцины от смертельной болезни

инъекция вакцины в плечо
В Стерлитамаке снова скандал из-за нехватки вакцины от бешенства. Люди после укусов животных не могут завершить курс прививок, а Минздрав уверяет, что всё в порядке.
0
28.10.2025
Новости

«Самые вкусные торты были у нее»: в Башкирии умерла 47‑летняя кондитер Ирина Багаутдинова

Ирина Багаутдинова
В Иглинском районе простились с Ириной Багаутдиновой — основательницей «Дольчерина» и активной общественницей, чьи торты знала вся Башкирия.
0
24.10.2025
Здоровье

Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

надпись карантин
В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.