140 жителей башкирского Стерлитамака массово пришли в больницу ночью: что произошло

Акция под названием «Ночь диспансеризации» прошла в Городской клинической больнице №1 Стерлитамака 13 ноября. По данным регионального Минздрава, с восьми вечера до полуночи пациенты могли пройти ключевые обследования: сдать кровь на анализ, сделать электрокардиограмму и флюорографию. Для женщин дополнительно работал смотровой кабинет.

Инициативу прокомментировал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, главная цель нового формата — повысить доступность медицинской помощи для работающих граждан и, как следствие, увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Он подчеркнул, что своевременная диагностика таких заболеваний, как сахарный диабет, патологии сердца и сосудов, а также онкология, является главным фактором для сохранения здоровья и активного долголетия жителей республики.

Первый опыт проведения ночных медосмотров в регионе был признан успешным и получил положительную оценку не только в Башкирии, но и на федеральном уровне. Этот формат дополнит уже существующие программы, направленные на повышение доступности медицины, такие как «диспансеризации выходного дня» и выездные акции в рамках проекта «Здоровая республика — здоровый регион».

Ночные медосмотры — новый, но уже набирающий популярность в России тренд. Первой подобную акцию в сентябре 2025 года провела больница Екатеринбурга. Инициативу также подхватили в Калининградской области, где обследование прошли более ста человек, а в ближайшее время запуск планируется в Новом Уренгое и Ханты-Мансийске.

По данным Минздрава Башкирии, профилактические осмотры и диспансеризация остаются важнейшим инструментом выявления заболеваний. За весь 2024 год их прошли почти 1,9 млн жителей республики, а с начала 2025 года — уже более 1,4 млн. Только за первые шесть месяцев прошлого года благодаря таким проверкам врачи выявили свыше 189 тысяч новых случаев заболеваний, среди которых наиболее распространёнными оказались болезни системы кровообращения и органов дыхания, а также злокачественные новообразования.