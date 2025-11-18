0
3 часа
Здоровье

140 жителей башкирского Стерлитамака массово пришли в больницу ночью: что произошло

Акция под названием «Ночь диспансеризации» прошла в Городской клинической больнице №1 Стерлитамака 13 ноября. По данным регионального Минздрава, с восьми вечера до полуночи пациенты могли пройти ключевые обследования: сдать кровь на анализ, сделать электрокардиограмму и флюорографию. Для женщин дополнительно работал смотровой кабинет.
здание больницу
©Айрат Рахматуллин

Инициативу прокомментировал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, главная цель нового формата — повысить доступность медицинской помощи для работающих граждан и, как следствие, увеличить охват населения профилактическими осмотрами. Он подчеркнул, что своевременная диагностика таких заболеваний, как сахарный диабет, патологии сердца и сосудов, а также онкология, является главным фактором для сохранения здоровья и активного долголетия жителей республики.

Первый опыт проведения ночных медосмотров в регионе был признан успешным и получил положительную оценку не только в Башкирии, но и на федеральном уровне. Этот формат дополнит уже существующие программы, направленные на повышение доступности медицины, такие как «диспансеризации выходного дня» и выездные акции в рамках проекта «Здоровая республика — здоровый регион».

Ночные медосмотры — новый, но уже набирающий популярность в России тренд. Первой подобную акцию в сентябре 2025 года провела больница Екатеринбурга. Инициативу также подхватили в Калининградской области, где обследование прошли более ста человек, а в ближайшее время запуск планируется в Новом Уренгое и Ханты-Мансийске.

По данным Минздрава Башкирии, профилактические осмотры и диспансеризация остаются важнейшим инструментом выявления заболеваний. За весь 2024 год их прошли почти 1,9 млн жителей республики, а с начала 2025 года — уже более 1,4 млн. Только за первые шесть месяцев прошлого года благодаря таким проверкам врачи выявили свыше 189 тысяч новых случаев заболеваний, среди которых наиболее распространёнными оказались болезни системы кровообращения и органов дыхания, а также злокачественные новообразования.

Похожие записи
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

руки в наручниках
Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями
0
17.11.2025
Здоровье

«Усилили контроль»: как глава Минздрава РБ ответил на претензии прокуратуры о нехватке лекарств

лекарственные препараты
Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении регионального Минздрава из-за перебоев в снабжении жителей жизненно важными препаратами. По данным надзорного ведомства, пациенты, включая диабетиков
0
14.11.2025
Происшествия

В Стерлитамаке задержан правозащитник Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов
В Стерлитамаке задержали Дмитрия Черкасова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и фальсификации доказательств.
0
13.11.2025
Происшествия

Лишенный прав пьяный водитель BMW сбил двух девушек в Башкирии

авто после дтп
В Стерлитамаке 30-летний водитель, уже лишённый прав за пьяную езду, сбил на BMW X5 двух 18-летних девушек на переходе. Одна из них в больнице, виновника задержали.
0
11.11.2025
Здоровье

Жителям Башкирии устроят ночную диспансеризацию

здание больницу
В Стерлитамаке впервые организуют «Ночь диспансеризации». 13 ноября с 20:00 до полуночи горожане смогут пройти ключевые обследования в больнице №1.
0
05.11.2025
Происшествия

В Башкирии школьник рискует ослепнуть после выстрела из пневматического пистолета

сумка скорой помощи
Игры с пневматическим пистолетом в Стерлитамаке вышли из-под контроля. 13-летний подросток получил пулю в глаз и был госпитализирован в уфимскую клинику.
1
04.11.2025
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке отразили атаку беспилотников на завод

надпись на форме мчс
Два беспилотника попытались атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба сбиты, обломки упали в промзоне. Жертв нет, но здание цеха водоочистки частично повреждено.
0
03.11.2025
Здоровье

В одном из городов Башкирии закончились вакцины от смертельной болезни

инъекция вакцины в плечо
В Стерлитамаке снова скандал из-за нехватки вакцины от бешенства. Люди после укусов животных не могут завершить курс прививок, а Минздрав уверяет, что всё в порядке.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.