В субботу, 16 августа, в Башкирии будет пасмурно и дождливо. Днём в Уфе воздух прогреется всего до +21°C.

На предстоящих выходных погода в Башкирии не порадует летним теплом. Как сообщают синоптики, в субботу, 16 августа, республика окажется под влиянием циклона, который принесёт с собой облачность и кратковременные дожди.

В Уфе день будет прохладным. Ночью столбик термометра опустится до +11…+14°C, а днём воздух прогреется максимум до +19…+21°C. Весь день будет преобладать переменная облачность, местами пройдут осадки. Атмосферное давление будет пониженным, влажность воздуха — высокой. Ветер ожидается западный, умеренный.

В других крупных городах республики погода будет схожей. В Стерлитамаке днём прогнозируют до +21°C и дождь. В Салавате и Октябрьском также ожидается переменная облачность, дожди и дневная температура около +19…+22°C.

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 17 августа, погода начнёт улучшаться. Ожидается небольшое потепление до +22°C и уменьшение облачности.