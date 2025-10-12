Жителей Башкирии и Урала ждет обычная зима, близкая к норме. Прогнозы синоптиков опровергают слухи об экстремальных морозах. Температура ожидается даже чуть выше средних значений.

Жителей Урала и Башкирии ждет зима, близкая к климатической норме. Несмотря на слухи об экстремальных холодах, профессиональные синоптики из Росгидрометцентра и центра «Фобос» опровергают информацию о рекордных морозах, сообщает «Российская газета».

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о возможной аномально холодной зиме с температурами до −25 °C, что вызвало беспокойство у жителей региона. Некоторые СМИ писали, что для Уфы дневные −30 °C станут нормой. Эта информация не подтвердилась.

По данным центра «Фобос», вероятность сильных морозов (ниже −25 °C) составляет не более 14%. Напротив, с 70-процентной вероятностью зима на большей части России будет на 1–4 °C теплее обычного. Средняя температура за сезон ожидается на 2,5–3 градуса выше нормы.

Росгидрометцентр подтверждает, что в Уфе зима пройдет без погодных аномалий. Сохранятся характерные для региона колебания погоды: возможны как кратковременные морозы, так и оттепели. Декабрь ожидается переменчивым, январь — традиционно холодным, а в феврале установятся стабильные минусовые температуры. Количество снега выпадет в пределах нормы.