Метеорологи прогнозируют в Башкирии раннюю весну с температурами до +11 градусов во второй половине марта и резкими перепадами в апреле.

Жителей Башкирии ждёт тёплое начало весны. Как сообщает метеорологический центр «Фобос», уже во второй половине марта в регион придёт волна аномального тепла.

По прогнозам специалистов, 22 марта дневная температура поднимется до +10 градусов, а ночью столбики термометров останутся в минусовой зоне. Суточные колебания составят от 10 до 15 градусов.

Пик тепла 27–29 марта: до +11 градусов

Пик мартовского потепления, по прогнозам синоптиков, придётся на 27–29 марта, когда воздух прогреется до +11 градусов. С 30 марта по 1 апреля температура снизится до +7…+8 градусов, но затем вновь вернётся к отметке +11.

Заморозки до -10: прогноз на 8 апреля

Резкое похолодание синоптики прогнозируют 8 апреля — в этот день температура опустится до -10 ночью и -1 днём. Уже 9 апреля дневные показатели вернутся к +10 градусам. Ко второй декаде апреля ночные заморозки, по прогнозам, окончательно отступят, и плюсовые температуры установятся круглосуточно.

Климатическая норма и прогноз «Фобоса» на март

Ранее специалисты центра «Фобос» и региональные метеорологи спрогнозировали, что среднесуточная температура в Башкирии перейдёт к устойчивым плюсовым значениям на неделю раньше климатической нормы — уже в конце марта. Климатическая норма для марта в республике составляет -5,1 °C, тогда как прогнозируемая среднемесячная температура марта 2026 года — около -3 °C.

Башгидрометцентр: май будет прохладным

Начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова в комментарии агентству «Башинформ» сообщила: весна-2026 будет ранней и тёплой, аномалия среднемесячной температуры в марте и апреле составит от 0 до +1 градуса. Май, по предварительным оценкам, будет прохладным — аномалия температуры составит 0, -1 градус.

Чем грозит ранняя весна сельскому хозяйству Башкирии

В 2025 году весна в республике также пришла рано. Ледоход на главных реках начался в двадцатых числах марта, тогда как обычно он происходит в конце первой — начале второй декады апреля. Раннее тепло создаёт риски для сельского хозяйства региона: быстрое таяние снежного покрова при дефиците осадков может привести к засушливому лету.