Погода

Весна придет в Башкирию раньше срока: прогноз на март и апрель 2026 года

Метеорологи прогнозируют в Башкирии раннюю весну с температурами выше климатической нормы. Уже в конце февраля ожидаются оттепели, а устойчивый «плюс» установится в конце марта.
девочка стоит на дороге покрытой лужами
©коллаж Ньюс-Баш

Специалисты центра погоды «Фобос» и региональные метеорологи ожидают, что весна в республике наступит с опережением графика. Среднесуточная температура перейдет к устойчивым плюсовым значениям на неделю раньше многолетних наблюдений — уже в конце марта.

Прогноз погоды в Башкирии на февраль и март

Зима закончится раньше обычного. Февраль, климатическая норма для которого составляет -11,7 °C, в 2026 году окажется мягче. Синоптики прогнозируют перепады температур, а 24 и 25 февраля ожидают полноценную оттепель — воздух прогреется до +2 °C.

Март продолжит тенденцию. При норме в -5,1 °C, фактическая температура в первой половине месяца будет подниматься до +5 °C. Во второй половине марта потеплеет до +9 °C. Именно в этот период метеорологи прогнозируют переход среднесуточной температуры через ноль. Обычно в Башкирии это происходит только в начале апреля.

В третьей декаде апреля столбики термометров закрепятся на отметке +8 °C, что также превышает привычные показатели для этого времени года.

Угроза летней засухи для сельского хозяйства

Раннее тепло несет риски для сельского хозяйства и экологии региона. Главная угроза — летняя засуха.

Из-за аномального тепла снежный покров сойдет слишком быстро. Если в этот период выпадет мало осадков, талая вода быстро уйдет, и почва не успеет пропитаться влагой на достаточную глубину. Эксперты предупреждают, что дефицит влаги весной часто приводит к засушливому лету, что негативно сказывается на урожае.

Глобальное потепление и атлантические зимы

Текущий прогноз подтверждает тренд на глобальное потепление в регионе. Зима 2025 года в Башкирии также была «атлантической» и мягкой — средняя температура превысила климатическую норму на один градус.

В прошлом году это привело к раннему таянию льда на реках республики. Повторение сценария второй год подряд говорит об устойчивом изменении климатических циклов в регионе.

