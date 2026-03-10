В Уфе зафиксирован рекордный за 13 лет мороз

В ночь на 10 марта в Уфе зафиксированы рекордные -29,1°C — такого холода в эту дату не было с 2013 года. В горных районах Башкирии столбики термометров опустились ниже -40°C.

В ночь на 10 марта 2026 года столица Башкортостана пережила самую холодную мартовскую ночь за последние 13 лет. По данным Башгидрометцентра, на метеостанции Уфы термометры показали -29,1°C. Прежний рекорд для этой даты — -25,8°C — держался с 10 марта 2013 года.

Абсолютный полюс холода в республике пришёлся на село Тукан Белорецкого района, где метеостанция зарегистрировала -37,8°C.

В МЧС по РБ уточнили, что жители ряда районов сообщали о показаниях домашних термометров ниже -40°C. В Караидельском районе, по информации news-bash.ru, было зафиксировано до -43°C.

Когда потеплеет в Башкирии

Синоптики обещают скорое потепление: уже во второй половине недели в регион придёт оттепель, а средние температуры превысят норму на 3–5 градусов.

Напомним, 8 марта Башгидрометцентр и МЧС по РБ выпустили штормовое предупреждение о понижении температуры до -28…-33°C. Синоптики изначально прогнозировали март 2026 года аномально тёплым с ранним приходом весны, однако арктическое вторжение внесло свои коррективы.

Ранее, по информации центра «Фобос» и Башгидрометцентра, среднемесячная температура марта 2026 года прогнозировалась около нормы при климатической норме -5,1°C. Последний крупный температурный рекорд холода в Уфе фиксировался в декабре 2023 года, когда ночная температура достигла -30,9°C, побив рекорд 1952 года.

2025 год — один из самых тёплых в Башкирии

По данным Башгидрометцентра, 2025 год стал одним из самых тёплых за последние десятилетия в Башкирии: среднегодовая температура составила +5,8°C, что на 2,2°C выше нормы.

Зима 2024–2025 годов была аномально тёплой, с температурами, превышающими норму на 1,8–6,0°C. Январь 2025 года стал самым тёплым за последние годы с превышением средних показателей на 6°C.

Рекомендации МЧС при морозах до -40°C

МЧС по РБ при подобных морозах рекомендует без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания детей и домашних животных на холоде, воздержаться от дальних поездок.

Также спасатели напоминают о повышенных рисках пожаров из-за активного использования печей и обогревателей.

Оттепель до +10°C и риск подтоплений

Во второй половине марта 2026 года ожидается до +10°C. Это может спровоцировать активное снеготаяние и подтопления — жителям прибрежных территорий рекомендуется заблаговременно подготовиться. Телефон единой службы спасения — 112, телефон доверия МЧС по РБ — 8 (347) 233-99-99.