В Уфе установлен температурный рекорд впервые за 18 лет

27 марта 2026 года станция «Уфа-Дема» зафиксировала новый температурный максимум для этой календарной даты. По данным Башгидрометцентра, днём воздух прогрелся до +18,2 градуса, превысив прежний рекорд, установленный в 2008 году, — +16,2 градуса. Разрыв составил два градуса.

В воскресенье, 28 марта, синоптики осадков не ожидают, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Дневная температура достигнет +10…+15 градусов.

Мартовский рекорд стал третьим за неделю. 23 марта на той же станции воздух нагрелся до +9,5°C, превысив прежний показатель 2007 года (+9,3°C), а 24 марта термометры показали +11,4°C против прежних +9,9°C от 2023 года.

Тепло конца месяца особенно заметно на фоне его начала: в ночь на 10 марта синоптики зафиксировали −29,1°C на станции «Уфа-Дема» — минимум за 13 лет. До этого самой холодной датой считалось 10 марта 2013 года с отметкой −25,8°C.

Потепление уже сказалось на городском хозяйстве: специалисты Управления гражданской защиты предупредили о риске затопления подвалов в Уфе из-за быстрого таяния снега.