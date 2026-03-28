Погода

В Уфе установлен температурный рекорд впервые за 18 лет

Столбик термометра на станции «Уфа-Дема» поднялся до +18,2°C — это новый абсолютный максимум для 27 марта, который на два градуса выше показателя 2008 года.
куски льда на реке
©администрация Уфы / Max

27 марта 2026 года станция «Уфа-Дема» зафиксировала новый температурный максимум для этой календарной даты. По данным Башгидрометцентра, днём воздух прогрелся до +18,2 градуса, превысив прежний рекорд, установленный в 2008 году, — +16,2 градуса. Разрыв составил два градуса.

В воскресенье, 28 марта, синоптики осадков не ожидают, прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Дневная температура достигнет +10…+15 градусов.

Мартовский рекорд стал третьим за неделю. 23 марта на той же станции воздух нагрелся до +9,5°C, превысив прежний показатель 2007 года (+9,3°C), а 24 марта термометры показали +11,4°C против прежних +9,9°C от 2023 года.

Тепло конца месяца особенно заметно на фоне его начала: в ночь на 10 марта синоптики зафиксировали −29,1°C на станции «Уфа-Дема» — минимум за 13 лет. До этого самой холодной датой считалось 10 марта 2013 года с отметкой −25,8°C.

Потепление уже сказалось на городском хозяйстве: специалисты Управления гражданской защиты предупредили о риске затопления подвалов в Уфе из-за быстрого таяния снега.

Похожие записи
0
16.03.2026
Дороги и транспорт

«Лучше переждать»: главный инспектор ГИБДД Башкирии обратился к водителям

автомобиль в условиях тумана
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о плотном тумане на дорогах республики и призвал автомобилистов воздержаться от поездок.
0
10.03.2026
Погода

В Уфе зафиксирован рекордный за 13 лет мороз

термометр показывает низкую температуру
В ночь на 10 марта в Уфе зафиксированы рекордные -29,1°C — такого холода в эту дату не было с 2013 года. В горных районах Башкирии столбики термометров опустились ниже -40°C.
0
10.03.2026
Погода

Минус 43 в марте: арктический холод накрыл Караидельский район Башкирии

термометр показывает низкую температуру
Ночью 10 марта в Караидельском районе Башкирии зафиксирована аномально низкая температура — минус 43 градуса. Морозы превысили прогнозы синоптиков.
0
01.03.2026
Погода

Аномальный март: в Башкирии прогнозируются ледяные дожди, перепады температур и жесткий гололед

женщина с зонтом зимой
Синоптики предупреждают жителей Башкирии о резком ухудшении погоды в первых числах марта. В республику придут ледяные дожди и температурные перепады от -13°С до +2°С.
2
27.02.2026
Погода

Весна придёт в Башкирию раньше срока: синоптики обещают аномальное тепло уже в марте

река весной
Метеорологи прогнозируют в Башкирии раннюю весну с температурами до +11 градусов во второй половине марта и резкими перепадами в апреле.
0
16.02.2026
Погода

В Башкирии до середины недели прогнозируются снегопады и гололедица

непогода
Башгидрометцентр сообщает о предстоящих снегопадах, гололеде и усилении ветра до 14 м/с. На дорогах возможно ухудшение видимости и образование наката.
0
09.02.2026
Погода

Весна придет в Башкирию раньше срока: прогноз на март и апрель 2026 года

девочка стоит на дороге покрытой лужами
Метеорологи прогнозируют в Башкирии раннюю весну с температурами выше климатической нормы. Уже в конце февраля ожидаются оттепели, а устойчивый «плюс» установится в конце марта.
