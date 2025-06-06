В Уфе прогнозируются рекордно теплые выходные

Башкирская столица встретит первые июньские выходные с рекордно мягкими температурами. Синоптики «Яндекс Погоды» обещают уфимцам идеальные условия для отдыха на природе.

Субботний день принесёт переменную облачность без намёка на дождь. Утренняя прохлада в +18°C быстро сменится дневным теплом до +24°C. Показания термометров вечером опустятся до +17°C.

Воскресенье превзойдёт субботу по температурным рекордам. Будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +26°C днём. Утро встретит горожан двадцатиградусным теплом.

Ветровая обстановка останется спокойной оба дня. Южные потоки воздуха не превысят 4 м/с. Осадков не ожидается.