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В Уфе прогнозируются рекордно теплые выходные

©администрация Уфы

Башкирская столица встретит первые июньские выходные с рекордно мягкими температурами. Синоптики «Яндекс Погоды» обещают уфимцам идеальные условия для отдыха на природе.

Субботний день принесёт переменную облачность без намёка на дождь. Утренняя прохлада в +18°C быстро сменится дневным теплом до +24°C. Показания термометров вечером опустятся до +17°C.

Воскресенье превзойдёт субботу по температурным рекордам. Будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до +26°C днём. Утро встретит горожан двадцатиградусным теплом.

Ветровая обстановка останется спокойной оба дня. Южные потоки воздуха не превысят 4 м/с. Осадков не ожидается.

По данным Башкирского гидрометцентра, подобные температурные показатели в первую июньскую неделю фиксировались в регионе лишь трижды за последние пятнадцать лет. Специалисты связывают аномально тёплую погоду с установившимся над Уралом антициклоном.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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