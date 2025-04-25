В Башкирии в выходные будет дождливо

Воздух прогреется до +23 градусов

Жителей Башкирии ждут дождливые выходные. По данным Башгидрометцентра, 26 апреля в регионе пройдут кратковременные осадки. Синоптики обещают слабый ветер переменных направлений, который усилится во время грозы. Термометры ночью покажут от +7° до +12°, днем воздух прогреется до +18°…+23°.

В воскресенье, 27 апреля, ситуация не улучшится — ночью в отдельных районах, а днем повсеместно пройдут непродолжительные дожди с грозами. Юго-западный ветер усилится до порывистого. Ночные температуры составят +5°…+10°, дневные — от +12° до +23°. На севере республики будет прохладнее: +12°…+17°.