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В Башкирии в выходные будет дождливо

Воздух прогреется до +23 градусов
собор в отражении лужи на плитке
©Imagen

Жителей Башкирии ждут дождливые выходные. По данным Башгидрометцентра, 26 апреля в регионе пройдут кратковременные осадки. Синоптики обещают слабый ветер переменных направлений, который усилится во время грозы. Термометры ночью покажут от +7° до +12°, днем воздух прогреется до +18°…+23°.

В воскресенье, 27 апреля, ситуация не улучшится — ночью в отдельных районах, а днем повсеместно пройдут непродолжительные дожди с грозами. Юго-западный ветер усилится до порывистого. Ночные температуры составят +5°…+10°, дневные — от +12° до +23°. На севере республики будет прохладнее: +12°…+17°.

погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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