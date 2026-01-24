0
5 часов
Погода

В Башкирии температура воздуха опустилась до -41 градуса

В Башкирии установилась аномально холодная погода. Жители публикуют фото термометров с низкими показателями, а метеорологи прогнозируют потепление к среде.
показания термометров
Жители различных районов республики сообщают о значительном понижении температуры воздуха. В социальных сетях опубликованы фотографии уличных термометров, на которых зафиксирован показатель -41 градус. Наиболее низкие температуры отмечаются в сельской местности и низинах.

Официальные данные Башгидрометцентра также свидетельствуют о сильных морозах. Согласно прогнозам, ожидалось понижение температуры до -35 градусов, однако фактические значения в ряде муниципалитетов оказались ниже. В частности, в Шаранском районе зафиксировано -37 градусов, в Дюртюлинском районе температура опустилась до -40. Аналогичные показатели (-40 градусов) отметили жители Давлекановского района.

Понижение температуры связано с прохождением арктического антициклона через территорию региона. В ночь на 24 и 25 января сохраняются условия для сильного выхолаживания воздуха при прояснениях. В дневное время температура воздуха составляет -15…-20 градусов.

Сложные погодные условия отразились на дорожной обстановке. Владельцы транспортных средств сообщают о трудностях с запуском двигателей. Государственная инспекция безопасности дорожного движения рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок во избежание аварийных ситуаций и поломок на трассах.

В связи с низкими температурами актуальным остается вопрос посещения образовательных учреждений. Занятия в сельских школах могут быть отменены для начальных классов при температуре -23 градуса, в городских — при -25. Для старших классов нормативы составляют -30 и -32 градуса соответственно. Решение об отмене уроков принимается администрацией каждой школы индивидуально.

По данным синоптиков, изменение погодных условий ожидается в начале следующей недели. Значительное повышение температуры прогнозируется к среде, 28 января. С приходом воздушных масс с запада температурный фон вернется к климатической норме и составит -10…-15 градусов.

Текущие погодные условия характеризуются как аномальные. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы в последней декаде января составляет 9-12 градусов. Экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности и напоминают о мерах безопасности в период сильных холодов.

