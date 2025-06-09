В Башкирии прогнозируется трехдневная жара

Башгидрометцентр предупредил о наступлении настоящего летнего зноя в республике. Три дня подряд регион будет находится во власти волны тепла с почти тропическими показателями.
В понедельник подует слабый ветер, на небе не будет ни облачка. Ночью воздух остынет до +11-16 градусов, на востоке прохладнее до +6. Днем же термометры покажут значения до +26-31°C.
Во вторник станет еще жарче. Осадков не ожидается, температура ночью составит +12-17°C. Жара днем усилится до +27-32 градусов при умеренном южном ветре с порывами.
В среду при сохранении основного тепла +26-31°C местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Особую опасность представят шквалистое усиление ветра и грозы.
Метеорологи призывают жителей соблюдать осторожность в пик дневных температур. Обязательны головные уборы и обильное питье, особенно при длительном пребывании на солнце.
Как спастись от теплового удара
Тепловой удар — это опасное для жизни состояние, возникающее при перегреве организма, особенно в условиях высокой температуры и влажности. Эффективная профилактика помогает избежать серьезных последствий для здоровья.
Основные меры профилактики
- Пейте достаточно воды. В жаркую погоду и при физической нагрузке важно пить воду часто, не дожидаясь появления жажды. Рекомендуется не менее 8 стаканов воды в день, а также напитки с электролитами (фруктовые или овощные соки).
- Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен). Одежда должна быть светлой и хорошо пропускать воздух, чтобы не создавать парникового эффекта.
- Защищайте голову легким светлым головным убором. Это особенно важно при длительном пребывании на солнце, чтобы предотвратить солнечный удар.
- Избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы (с 12 до 16 часов). Для физической активности выбирайте утренние или вечерние часы.
- Находясь в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию: открывайте окна, используйте вентиляторы или кондиционеры.
- Избегайте алкоголя и крепкого кофе — они нарушают терморегуляцию организма и способствуют обезвоживанию.
- Сократите физическую активность в жару. При необходимости делайте частые перерывы и старайтесь не перенапрягаться.
- Следите за рационом: в жару рекомендуется легкая пища, преимущественно овощи и молочные продукты. Избегайте плотных обедов и жирной пищи.
- Никогда не оставляйте детей, пожилых людей или животных в закрытых автомобилях — температура внутри машины может быстро достичь опасных значений.
- При работе или длительном пребывании на жаре делайте короткие перерывы каждый час для охлаждения и питья воды.
Особое внимание профилактике должны уделять:
- пожилые люди,
- маленькие дети,
- люди с хроническими заболеваниями,
- лица, принимающие некоторые лекарства (например, мочегонные или транквилизаторы).
Дополнительные советы
- Охлаждайте тело при помощи обтирания прохладной водой, компрессов или душа.
- При первых признаках перегрева (слабость, головная боль, тошнота) немедленно перейдите в прохладное место и примите меры для охлаждения организма.