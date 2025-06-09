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В Башкирии прогнозируется трехдневная жара

©администрация Уфы

Башгидрометцентр предупредил о наступлении настоящего летнего зноя в республике. Три дня подряд регион будет находится во власти волны тепла с почти тропическими показателями.

В понедельник подует слабый ветер, на небе не будет ни облачка. Ночью воздух остынет до +11-16 градусов, на востоке прохладнее до +6. Днем же термометры покажут значения до +26-31°C.

Во вторник станет еще жарче. Осадков не ожидается, температура ночью составит +12-17°C. Жара днем усилится до +27-32 градусов при умеренном южном ветре с порывами.

В среду при сохранении основного тепла +26-31°C местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Особую опасность представят шквалистое усиление ветра и грозы.

Метеорологи призывают жителей соблюдать осторожность в пик дневных температур. Обязательны головные уборы и обильное питье, особенно при длительном пребывании на солнце.

Как спастись от теплового удара

Тепловой удар — это опасное для жизни состояние, возникающее при перегреве организма, особенно в условиях высокой температуры и влажности. Эффективная профилактика помогает избежать серьезных последствий для здоровья.

Основные меры профилактики

  • Пейте достаточно воды. В жаркую погоду и при физической нагрузке важно пить воду часто, не дожидаясь появления жажды. Рекомендуется не менее 8 стаканов воды в день, а также напитки с электролитами (фруктовые или овощные соки).
  • Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен). Одежда должна быть светлой и хорошо пропускать воздух, чтобы не создавать парникового эффекта.
  • Защищайте голову легким светлым головным убором. Это особенно важно при длительном пребывании на солнце, чтобы предотвратить солнечный удар.
  • Избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы (с 12 до 16 часов). Для физической активности выбирайте утренние или вечерние часы.
  • Находясь в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию: открывайте окна, используйте вентиляторы или кондиционеры.
  • Избегайте алкоголя и крепкого кофе — они нарушают терморегуляцию организма и способствуют обезвоживанию.
  • Сократите физическую активность в жару. При необходимости делайте частые перерывы и старайтесь не перенапрягаться.
  • Следите за рационом: в жару рекомендуется легкая пища, преимущественно овощи и молочные продукты. Избегайте плотных обедов и жирной пищи.
  • Никогда не оставляйте детей, пожилых людей или животных в закрытых автомобилях — температура внутри машины может быстро достичь опасных значений.
  • При работе или длительном пребывании на жаре делайте короткие перерывы каждый час для охлаждения и питья воды.

Особое внимание профилактике должны уделять:

  • пожилые люди,
  • маленькие дети,
  • люди с хроническими заболеваниями,
  • лица, принимающие некоторые лекарства (например, мочегонные или транквилизаторы).

Дополнительные советы

  • Охлаждайте тело при помощи обтирания прохладной водой, компрессов или душа.
  • При первых признаках перегрева (слабость, головная боль, тошнота) немедленно перейдите в прохладное место и примите меры для охлаждения организма.
погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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