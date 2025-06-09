В Башкирии прогнозируется трехдневная жара

Башгидрометцентр предупредил о наступлении настоящего летнего зноя в республике. Три дня подряд регион будет находится во власти волны тепла с почти тропическими показателями.

В понедельник подует слабый ветер, на небе не будет ни облачка. Ночью воздух остынет до +11-16 градусов, на востоке прохладнее до +6. Днем же термометры покажут значения до +26-31°C.

Во вторник станет еще жарче. Осадков не ожидается, температура ночью составит +12-17°C. Жара днем усилится до +27-32 градусов при умеренном южном ветре с порывами.

В среду при сохранении основного тепла +26-31°C местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Особую опасность представят шквалистое усиление ветра и грозы.

Метеорологи призывают жителей соблюдать осторожность в пик дневных температур. Обязательны головные уборы и обильное питье, особенно при длительном пребывании на солнце.

Как спастись от теплового удара

Тепловой удар — это опасное для жизни состояние, возникающее при перегреве организма, особенно в условиях высокой температуры и влажности. Эффективная профилактика помогает избежать серьезных последствий для здоровья.

Основные меры профилактики

Пейте достаточно воды. В жаркую погоду и при физической нагрузке важно пить воду часто, не дожидаясь появления жажды. Рекомендуется не менее 8 стаканов воды в день, а также напитки с электролитами (фруктовые или овощные соки).

Носите легкую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен). Одежда должна быть светлой и хорошо пропускать воздух, чтобы не создавать парникового эффекта.

Защищайте голову легким светлым головным убором. Это особенно важно при длительном пребывании на солнце, чтобы предотвратить солнечный удар.

Избегайте пребывания на улице в самые жаркие часы (с 12 до 16 часов). Для физической активности выбирайте утренние или вечерние часы.

Находясь в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию: открывайте окна, используйте вентиляторы или кондиционеры.

Избегайте алкоголя и крепкого кофе — они нарушают терморегуляцию организма и способствуют обезвоживанию.

Сократите физическую активность в жару. При необходимости делайте частые перерывы и старайтесь не перенапрягаться.

Следите за рационом: в жару рекомендуется легкая пища, преимущественно овощи и молочные продукты. Избегайте плотных обедов и жирной пищи.

Никогда не оставляйте детей, пожилых людей или животных в закрытых автомобилях — температура внутри машины может быстро достичь опасных значений.

При работе или длительном пребывании на жаре делайте короткие перерывы каждый час для охлаждения и питья воды.

Особое внимание профилактике должны уделять:

пожилые люди,

маленькие дети,

люди с хроническими заболеваниями,

лица, принимающие некоторые лекарства (например, мочегонные или транквилизаторы).

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