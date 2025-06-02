В Башкирии объявили об угрозе урагана с градом размером с яйцо

В понедельник, 2 июня, метеорологи Башгидромета опубликовали тревожный прогноз для республики. Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей о приближении опасного циклона.

Согласно данным синоптиков, регион накроют интенсивные осадки с громовыми разрядами. В отдельных районах ожидается крупный град. Автовладельцам рекомендуют укрыть транспорт в боксах или использовать защитные покрытия для предотвращения повреждений кузова.

Метеослужба прогнозирует усиление ветра до двадцати шести метров в секунду. Экстренные службы настоятельно советуют гражданам воздержаться от выхода на улицу, герметично закрыв оконные и дверные проемы.

Особую осторожность необходимо проявить при работе с огнем — при такой силе ветра малейшая искра способна спровоцировать крупное возгорание.