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В Башкирии объявили об угрозе урагана с градом размером с яйцо

©МЧС по Башкирии

В понедельник, 2 июня, метеорологи Башгидромета опубликовали тревожный прогноз для республики. Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей о приближении опасного циклона.

Согласно данным синоптиков, регион накроют интенсивные осадки с громовыми разрядами. В отдельных районах ожидается крупный град. Автовладельцам рекомендуют укрыть транспорт в боксах или использовать защитные покрытия для предотвращения повреждений кузова.

Метеослужба прогнозирует усиление ветра до двадцати шести метров в секунду. Экстренные службы настоятельно советуют гражданам воздержаться от выхода на улицу, герметично закрыв оконные и дверные проемы.

Особую осторожность необходимо проявить при работе с огнем — при такой силе ветра малейшая искра способна спровоцировать крупное возгорание.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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