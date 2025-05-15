В Башкирии обещают аномальные заморозки

Башкирия наконец-то выбирается из плена холодов и дождей. Но радоваться рано — Башгидромет предупреждает: в регионе ещё будет морозить по ночам.

Уже завтра, 16 мая, нас ждёт переменная облачность без дождей. Ночью термометры покажут от +4 до +9, но в горных районах возможны заморозки до -2°С — берегите свои помидорные рассады, дачники.

Днём потеплеет до +17…+22°С — можно будет уже выползать на улицу без пуховиков.

На дорогах ночью и с утра обещают туманы с видимостью всего 500-1000 метров. Так что, водители, включайте противотуманки и не гоните.

В Уфе ночью будет +6…+8°С, днём до +21°С. Ветер во всём регионе юго-западный и западный, 5-10 м/с — не ураган, но шляпы может посдувать.

Редакция Ньюс-Баш советует: достаём шорты, но не убираем шапки. Весна в Башкирии — та ещё капризная девица.