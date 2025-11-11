В Башкирии к концу недели усилится похолодание — местами возможны ночные морозы до -13°

В Башкирии ожидаются дождь, мокрый снег и похолодание до -13° в отдельных районах, местами гололед и гололедица.

В Башкирии 11–13 ноября ожидается похолодание: ночью температура местами опустится до –13°. Прогноз актуален для северных и восточных районов республики, сообщает Башгидромет. В крупных городах, включая Уфу, морозы будут слабее.

Что прогнозируют синоптики

С 11 по 13 ноября в Башкирии сохранится пасмурная погода. В отдельных районах пройдут дождь и мокрый снег, ночью возможны заморозки.

Вторник, 11 ноября: небольшой дождь, утром местами — гололёд и гололедица. Днём температура +1…+6°.

Среда, 12 ноября: небольшие осадки, возможен гололёд. Ночью –2…–7°, в отдельных районах до +3°. Днём 0…+5°.

Четверг, 13 ноября: дождь и мокрый снег. Ночью –2…–7°, при прояснениях до –8…–13°. Днём +1…+6°.

Где ожидаются самые низкие температуры

Наиболее выраженное похолодание прогнозируется в северных и восточных районах республики. Там при прояснениях температура ночью упадёт до –8…–13°. В Уфе 13 ноября ожидается от +2° днём до –2…–4° ночью, вечером возможен кратковременный снег.

Для сравнения: средняя ночная температура в Башкирии в середине ноября составляет –1…–4°. По данным Башгидромета, при снижении облачности ночные заморозки до –10…–13° фиксируются регулярно.

На что обратить внимание жителям

Водителям: из-за гололёда и гололедицы будьте осторожны на трассах, особенно утром. Возможны ухудшение видимости и повышенный риск ДТП.

Метеозависимым людям: колебания влажности и атмосферного давления могут сказаться на самочувствии.

Для середины ноября в Башкортостане мокрый снег и температурные перепады — обычное явление. Такая динамика характерна для последних лет.