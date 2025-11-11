0
34 минуты
Погода

В Башкирии к концу недели усилится похолодание — местами возможны ночные морозы до -13°

В Башкирии ожидаются дождь, мокрый снег и похолодание до -13° в отдельных районах, местами гололед и гололедица.
рябина на морозе
©Gemini

В Башкирии 11–13 ноября ожидается похолодание: ночью температура местами опустится до –13°. Прогноз актуален для северных и восточных районов республики, сообщает Башгидромет. В крупных городах, включая Уфу, морозы будут слабее.

Содержание
  1. Что прогнозируют синоптики
  2. Где ожидаются самые низкие температуры
  3. На что обратить внимание жителям

Что прогнозируют синоптики

С 11 по 13 ноября в Башкирии сохранится пасмурная погода. В отдельных районах пройдут дождь и мокрый снег, ночью возможны заморозки.

  • Вторник, 11 ноября: небольшой дождь, утром местами — гололёд и гололедица. Днём температура +1…+6°.
  • Среда, 12 ноября: небольшие осадки, возможен гололёд. Ночью –2…–7°, в отдельных районах до +3°. Днём 0…+5°.
  • Четверг, 13 ноября: дождь и мокрый снег. Ночью –2…–7°, при прояснениях до –8…–13°. Днём +1…+6°.

Где ожидаются самые низкие температуры

Наиболее выраженное похолодание прогнозируется в северных и восточных районах республики. Там при прояснениях температура ночью упадёт до –8…–13°. В Уфе 13 ноября ожидается от +2° днём до –2…–4° ночью, вечером возможен кратковременный снег.

Для сравнения: средняя ночная температура в Башкирии в середине ноября составляет –1…–4°. По данным Башгидромета, при снижении облачности ночные заморозки до –10…–13° фиксируются регулярно.

На что обратить внимание жителям

  • Водителям: из-за гололёда и гололедицы будьте осторожны на трассах, особенно утром. Возможны ухудшение видимости и повышенный риск ДТП.
  • Метеозависимым людям: колебания влажности и атмосферного давления могут сказаться на самочувствии.

Для середины ноября в Башкортостане мокрый снег и температурные перепады — обычное явление. Такая динамика характерна для последних лет.

Похожие записи
0
13.10.2025
Дороги и транспорт

В ГАИ по Башкирии подтвердили приостановку движения на одной из оживленных трасс из-за снегопада

снег на трассе
Госавтоинспекция Башкирии экстренно перекрыла 150-километровый участок трассы Уфа-Белорецк. Причиной стал снегопад и метель в горах. Проезд закрыт до обеда.
0
12.10.2025
Погода

Зима в Башкирии будет обычной, без аномальных морозов

фонарный столб рядом с березой зимой
Жителей Башкирии и Урала ждет обычная зима, близкая к норме. Прогнозы синоптиков опровергают слухи об экстремальных морозах. Температура ожидается даже чуть выше средних значений.
0
10.10.2025
Погода

Готовьте тёплые вещи: в Башкирии на выходных похолодает до заморозков и снега

осенние листья на земле
Регион готовится к резкой смене погоды. После аномально тёплой пятницы в Башкирию придёт холодный фронт с заморозками до -3 °C, дождями и первым мокрым снегом.
0
21.09.2025
Новости

Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

отопление
В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.
0
16.09.2025
Погода

Башкирию накрыло бабье лето с арктическим приветом

желтые листья деревьев
В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.