В Башкирии до середины недели прогнозируются снегопады и гололедица

Башгидрометцентр сообщает о предстоящих снегопадах, гололеде и усилении ветра до 14 м/с. На дорогах возможно ухудшение видимости и образование наката.
Фото: Минтранс Башкирии.

С понедельника, 16 февраля, в республику пришел активный атмосферный фронт. Башгидромет и МЧС прогнозируют мокрый снег, штормовой ветер и образование наледи на дорогах. Непогода сохранится в регионе в первой половине недели.

Синоптики ожидают осадки разной интенсивности: снег будет переходить в дождь и обратно. Ситуацию усугубит ветер — его порывы достигнут 9–14 метров в секунду.

На открытых участках трасс видимость снизится до 500–1000 метров. Возможно образование снежных заносов и наката. Пик осадков придется на 16 и 17 февраля.

Погода будет неустойчивой с постоянным переходом через ноль. Ночью термометры покажут от -2 до -7 градусов, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов.

Днем снег будет таять, а к вечеру замерзать. Это приведет к гололедице на дорогах и образованию ледяной корки на проводах и ветках деревьев.

Как действовать водителям и пешеходам

В МЧС рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Если ехать необходимо, следует увеличить дистанцию и снизить скорость. Стоит избегать резких маневров и торможений — на ледяной корке автомобиль может занести.

Пешеходам следует обходить скользкие участки тротуаров и не стоять рядом с фасадами зданий. Из-за ветра и оттепели возможен сход снега с крыш.

Справка

Нынешний прогноз корректирует ожидания метеорологов. 8 февраля издание News-Bash со ссылкой на синоптиков сообщало о возможном приходе ранней весны и аномальном потеплении в первой декаде марта. Фактическая погода пока соответствует климатической норме февраля с характерными метелями.

Похожие перепады температур наблюдались в Башкирии в марте 2025 года. Тогда News-Bash писал о резких скачках температур: ночью температура опускалась до -15, а днем поднималась до +3 градусов.

