В Башкирии будет жарко как в духовке

Как сообщает Башгидромет, республику ждет настоящее температурное испытание. Жаркая волна превратит регион в раскаленную сковородку в ближайшие дни.

Сегодня термометры покажут +22-27 градусов тепла, но это только начало. Завтра столбики поднимутся до +25-30 градусов.

Понедельник принесет новый температурный рекорд. Синоптик центра «Метео» Александр Ильин прогнозирует повышение до +26-31 градуса по республике.

Виновником аномальной погоды стал Азорский антициклон — один из мощнейших летних «гостей» региона. Эта воздушная масса словно накрывает территорию невидимым куполом, не давая жаре рассеиваться.

Облегчение наступит лишь во второй половине следующей недели. Ильин обещает спасительные осадки с грозами 11 и 12 июня — именно тогда природа включит свой естественный кондиционер.