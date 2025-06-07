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В Башкирии будет жарко как в духовке

©News-bash

Как сообщает Башгидромет, республику ждет настоящее температурное испытание. Жаркая волна превратит регион в раскаленную сковородку в ближайшие дни.

Сегодня термометры покажут +22-27 градусов тепла, но это только начало. Завтра столбики поднимутся до +25-30 градусов.

Понедельник принесет новый температурный рекорд. Синоптик центра «Метео» Александр Ильин прогнозирует повышение до +26-31 градуса по республике.

Виновником аномальной погоды стал Азорский антициклон — один из мощнейших летних «гостей» региона. Эта воздушная масса словно накрывает территорию невидимым куполом, не давая жаре рассеиваться.

Облегчение наступит лишь во второй половине следующей недели. Ильин обещает спасительные осадки с грозами 11 и 12 июня — именно тогда природа включит свой естественный кондиционер.

Синоптики предупреждают, что лето 2025 года может побить новые температурные рекорды. Предварительные прогнозы указывают на аномально жаркое и сухое лето, когда средняя температура превысит климатическую норму на 2-3°C. Наиболее экстремальная жара ожидается в июле.

погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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