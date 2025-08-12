Уфу ждёт мокрая среда: синоптики дали неутешительный прогноз

Башкирию ждёт капризная погода. Синоптики на 13 августа обещают дожди, местами грозы и пониженное давление. Водителям и метеочувствительным стоит быть начеку.

В среду, 13 августа, погода в Башкортостане будет неустойчивой и дождливой. Жителям республики стоит приготовиться к осадкам, местами возможны грозы. Температурный фон будет соответствовать климатической норме для середины августа, однако высокая влажность и пониженное атмосферное давление могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщили в Башгидрометцентре.

Подробный прогноз погоды в Уфе

В Уфе день ожидается пасмурным и дождливым.

Ночью температура воздуха составит +13…+15°C, будет облачно, но вероятность осадков невысока.

Утром столбик термометра поднимется до +14…+18°C, небо затянут тучи, начнется дождь.

Днем воздух прогреется до +20…+22°C. Синоптики прогнозируют дождь, который местами может сопровождаться грозой.

Вечером похолодает до +18…+19°C, осадки продолжатся.

Атмосферное давление в столице будет пониженным и составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха ожидается высокой — около 82%. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2–5 м/с.

Погода в городах и районах республики

Погода в Башкирии будет отличаться в зависимости от района. В целом по республике дневные температуры составят от +18°C до +21°C, ночные — от +11°C до +14°C.

В Стерлитамаке и Салавате день будет пасмурным. Днем воздух прогреется до +20°C. Во второй половине дня и вечером ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление составит 733–734 мм рт. ст., ветер юго-западный, до 3 м/с.

В Октябрьском также прогнозируются осадки в течение дня. Температура днем достигнет +20°C, ночью опустится до +14…+15°C. Давление — 740 мм рт. ст.

Прогноз на четверг и рекомендации

В четверг, 14 августа, характер погоды в регионе существенно не изменится. Сохранится облачность, местами пройдут дожди. Температура воздуха в Уфе останется на прежнем уровне: около +21°C днем и +13°C ночью.

Жителям республики рекомендуется одеваться по погоде: взять с собой зонт, выбрать непромокаемую обувь и легкую куртку. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за снижения видимости во время дождя и соблюдать дистанцию и скоростной режим.