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Уфу всю неделю будет душно

©администрация Уфы

Метеорологические службы единодушно прогнозируют жаркую неделю для башкирской столицы с температурными максимумами до плюс тридцати одного градуса.

Гисметео обещает уфимцам настоящую духоту. С девятого по пятнадцатое июня столбики термометров застынут на отметках плюс двадцать семь — плюс тридцать один. Середина недели принесёт грозы с ливнями. Ветер останется слабым — до трёх метров в секунду, лишь во время гроз порывы усилятся до одиннадцати.

Яндекс-погода выдаёт схожие цифры. До пятницы воздух прогреется до плюс двадцати девяти — плюс тридцати одного градуса. К следующему понедельнику температура упадёт до комфортных двадцати четырёх. Грозы не предвидятся, но дождичек может побрызгать.

WorldWeather настроен оптимистично. Портал обещает минимум осадков — только в субботу пройдёт лёгкий дождик. Правда, освежить воздух он вряд ли сможет.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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