Уфу всю неделю будет душно

Метеорологические службы единодушно прогнозируют жаркую неделю для башкирской столицы с температурными максимумами до плюс тридцати одного градуса.

Гисметео обещает уфимцам настоящую духоту. С девятого по пятнадцатое июня столбики термометров застынут на отметках плюс двадцать семь — плюс тридцать один. Середина недели принесёт грозы с ливнями. Ветер останется слабым — до трёх метров в секунду, лишь во время гроз порывы усилятся до одиннадцати.

Яндекс-погода выдаёт схожие цифры. До пятницы воздух прогреется до плюс двадцати девяти — плюс тридцати одного градуса. К следующему понедельнику температура упадёт до комфортных двадцати четырёх. Грозы не предвидятся, но дождичек может побрызгать.

WorldWeather настроен оптимистично. Портал обещает минимум осадков — только в субботу пройдёт лёгкий дождик. Правда, освежить воздух он вряд ли сможет.