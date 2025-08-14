Синоптики отменили хорошую погоду в Уфе

Лето, до свидания? В Башкирии на пятницу и субботу синоптики обещают холодную и дождливую погоду. В Уфе температура упадёт до +13.

Жителям Башкортостана придётся снова утепляться и искать зонты. Синоптики передают, что в пятницу, 15 августа, на регион обрушится облачная и дождливая погода. Август, похоже, решил досрочно передать эстафету сентябрю.

В столице республики осадки будут идти практически весь день. Ночью столбик термометра покажет скромные +13 градусов, а днём воздух едва прогреется до +21. Утром и вечером ожидаются дожди, атмосферное давление будет скакать в пределах 744–752 мм рт. ст.

В других городах республики метеокартина будет неоднородной. В Салавате днём даже выглянет солнце и потеплеет до +22, однако к вечеру дожди вернутся. Жителям Стерлитамака и Октябрьского повезёт не больше, чем уфимцам — их ждут те же кратковременные осадки.

На выходные улучшений не предвидится. В субботу в Уфе станет ещё немного прохладнее — всего до +20 днём. Вероятность осадков останется высокой, так что планы на пикник лучше отложить.

В связи с такими прогнозами водителям настоятельно советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. Из-за дождей и возможного утреннего тумана видимость на дорогах может резко ухудшиться.