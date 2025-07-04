Синоптики дали прогноз на аномально тёплый июль в Башкирии

Устали от июльских дождей и холода? Не спешите прятать шорты. Синоптики обещают Башкирии жаркий камбэк с температурами до +30

Нынешние дожди и прохлада скоро останутся в прошлом. Как сообщают наши коллеги с портала Ufa1, погодные качели готовят республике резкий разворот в сторону тепла, так что пора доставать летние вещи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на Урале ожидается положительная температурная аномалия. Столбики термометров будут уверенно держаться в диапазоне от +25 до +30 градусов.

Причиной таких перемен становится уход холодного циклона. Его место занимает гребень высокого давления, который принесёт тёплые воздушные массы с юго-запада. Погода, словно меняя гнев на милость, подарит нам настоящее лето.

При этом не всем регионам России так повезёт. Холодная погода, по прогнозам, задержится на севере европейской части страны и в Якутии. Там температура воздуха едва будет доходить до +15…+20 градусов.

Идеальной погоды без перепадов однако тоже ждать не стоит. Синоптик предупреждает о возможных кратковременных похолоданиях. Но эти периоды будут недолгими, а основное время башкортостанцев будет радовать тёплая и комфортная погода.