Синоптики дали прогноз на аномально тёплый июль в Башкирии

Устали от июльских дождей и холода? Не спешите прятать шорты. Синоптики обещают Башкирии жаркий камбэк с температурами до +30 ©Newsbash
Нынешние дожди и прохлада скоро останутся в прошлом. Как сообщают наши коллеги с портала Ufa1, погодные качели готовят республике резкий разворот в сторону тепла, так что пора доставать летние вещи.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на Урале ожидается положительная температурная аномалия. Столбики термометров будут уверенно держаться в диапазоне от +25 до +30 градусов.
Причиной таких перемен становится уход холодного циклона. Его место занимает гребень высокого давления, который принесёт тёплые воздушные массы с юго-запада. Погода, словно меняя гнев на милость, подарит нам настоящее лето.
При этом не всем регионам России так повезёт. Холодная погода, по прогнозам, задержится на севере европейской части страны и в Якутии. Там температура воздуха едва будет доходить до +15…+20 градусов.
Сначала нас заливало, теперь обещают пекло. Что вообще происходит с погодой, наш климат сломался?
Не совсем сломался, скорее, стал более «нервным». Такие резкие перепады — это новая реальность. Сначала над регионом хозяйничал холодный циклон из Скандинавии, принеся с собой дожди и прохладу. Теперь его вытесняет гребень высокого давления, который закачивает тёплый воздух с юго-запада. Учёные связывают учащение таких «погодных качелей» и экстремальных явлений вроде «тепловых волн» и ураганных ливней с глобальным потеплением, которое в Башкирии ощущается всё сильнее.
30 градусов — это же обычное лето. Почему синоптики называют это «аномалией» и поднимают шум?
Дело не в самой цифре, а в отклонении от нормы. Официально «аномальная жара» — это когда среднесуточная температура превышает норму на 7-9 градусов в течение нескольких дней. Прогноз на июль как раз обещает, что температура будет на 1-2 градуса выше многолетних средних значений. Так что это не просто жаркая неделя, а устойчивый период, который выбивается из климатической статистики и повышает риски.
Чем это реально опасно, кроме того, что придётся включать кондиционер?
Последствия могут быть серьёзнее, чем просто дискомфорт:
- Здоровье: В первую очередь страдают пожилые, дети и люди с болезнями сердца и сосудов. Врачи предупреждают о риске обезвоживания, тепловых ударов и обострения хронических заболеваний. В жару советуют пить больше воды и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы — с 12:00 до 16:00.
- Экология: Жара приводит к засухе, которая бьёт по сельскому хозяйству. Также она провоцирует обмеление рек, что ухудшает качество воды. Ещё одна скрытая угроза — плавящийся на солнце асфальт, который выделяет в воздух вредные летучие вещества.
- Пожары: Каждый градус выше нормы увеличивает риск природных пожаров. Сухая трава и лесная подстилка в такую погоду могут вспыхнуть от малейшей искры.
Ждать ли нам повторения исторических рекордов жары, когда плавился асфальт и горели леса?
Пока метеорологи не прогнозируют побития абсолютных рекордов, как, например, +38°C или даже +39,4°C, которые фиксировали в Уфе в прошлые годы. Однако учёные предупреждают, что лето 2025 года в целом может войти в топ-3 самых тёплых за всю историю наблюдений, и в Башкирии ожидается как минимум две продолжительные «тепловые волны». Так что расслабляться точно не стоит.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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