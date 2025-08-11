Радоваться нечему: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 12 августа

Синоптики Башгидромета представили прогноз погоды на 12 августа

Во вторник, 12 августа, на большей части территории Башкортостана сохранится неустойчивая и дождливая погода. Циклон принесет с собой умеренные осадки и понижение температуры. В Уфе в течение всего дня ожидается дождь, температура воздуха не поднимется выше +21°C.

Подробный прогноз на 12 августа

По данным метеорологических сервисов, погода в республике будет облачной с прояснениями, но дожди различной интенсивности пройдут в большинстве районов.

В Уфе погодные условия будут следующими:

Утро: День начнется с небольшого дождя. Температура воздуха составит +16°…+17°C. Ветер южного направления, его скорость составит порядка 2 м/с.

День: Осадки продолжатся. Воздух прогреется до +20°…+21°C, однако из-за влажности и ветра будет ощущаться как +20°C. Ветер сменит направление на юго-западное.

Вечер: Температура начнет опускаться до +18°…+19°C. Дождь станет менее интенсивным. Ветер ослабнет.

Ночь: Термометры покажут около +15°C, ожидается небольшой дождь.

Атмосферное давление будет стабильным, в пределах 743–744 мм рт. ст. Влажность воздуха высокая, днем около 55%, ночью поднимется до 83%.

Погода в городах республики

Погодная картина в других крупных городах Башкирии будет схожей, но с некоторыми отличиями:

Стерлитамак: Ожидается облачная погода с дождем. Температура в течение дня будет колебаться от +13°C ночью до +24°C днем. Давление составит 743 мм рт. ст.

Салават и Октябрьский: Прогнозируются аналогичные погодные условия — дожди и температура воздуха в пределах +19°…+23°C.

Прогноз на 13 августа

В среду, 13 августа, характер погоды существенно не изменится. В Башкирии сохранится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется прежним, с дневными значениями около +21°C.

Рекомендации для жителей

В связи с прогнозируемыми осадками жителям республики рекомендуется взять с собой зонты и надеть водонепроницаемую одежду и обувь. Водителям следует соблюдать осторожность на дорогах: из-за мокрого асфальта сцепление с дорогой ухудшается, а видимость во время дождя ограничена. Специальных штормовых предупреждений на 12 августа не объявлено.