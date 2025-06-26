Последний солнечный день: Башкирия подвергнется атлантической атаке

Башгидрометцентр опубликовал тревожный прогноз для жителей республики. Специалисты предупреждают: четверг станет последним относительно спокойным днем перед серьезными погодными испытаниями. Уже к вечеру атмосферная ситуация кардинально изменится.

Виновником грядущих неприятностей станет мощный атлантический циклон. Этот погодный гость принесет с собой проливные дожди различной интенсивности, грозы и опасный для сельского хозяйства град.

Ближе к вечеру, 26 июня, небо затянется тучами. Ветер усилится до штормовых значений, а температура опустится до +19…+24 градусов.

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют интенсивные осадки всех видов: от моросящего дождичка до ливней с градом. Температурные показатели упадут до +9…+14 ночью и +16…+21 днем. Усилится ветер.

МЧС уже выпустило рекомендации по безопасности во время непогоды. Спасатели советуют избегать рекламных щитов, линий электропередач и деревьев при сильном ветре. Автомобилистам рекомендуется съезжать на обочину и включать аварийную сигнализацию при граде или ливне.