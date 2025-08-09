Погода в Башкирии капризничает: республику зальют дожди

Башкирию в воскресенье ждут дожди, грозы и похолодание до +15°C. Синоптики советуют доставать ветровки и не планировать пикники на природе.

В воскресенье, 10 августа 2025 года, в Республике Башкортостан ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Температура воздуха в течение дня составит от +15°C ночью до +22°C в днем. По республике наблюдается повышенная влажность воздуха – до 85-95%. Это связано с прохождением атмосферного фронта.

Подробный прогноз по времени суток

Утро (06:00-09:00): Температура воздуха повысится с +15°C до +18°C. Ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, возможны кратковременные слабые дожди. Ветер юго-восточный, слабый, 1-2 м/с. Атмосферное давление составит 752-753 мм рт.ст.. Видимость хорошая – до 10 км.

День (12:00-15:00): Дневной максимум температуры достигнет +21-23°C. Облачность сохранится с периодическими прояснениями. В середине дня возможны кратковременные ливневые дожди. Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. Влажность воздуха снизится до 60-70%.

Вечер (18:00-21:00): Температура начнет снижаться до +18-20°C. Ожидается умеренный дождь с возможными грозовыми явлениями в отдельных районах. Ветер сохранит юго-восточное направление, 2 м/с.

Ночь (22:00-05:00): Ночная температура опустится до +14-16°C. Облачная погода с периодическими слабыми дождями. Атмосферное давление стабилизируется на уровне 745-748 мм рт.ст. Влажность воздуха повысится до 90-95%.

Прогноз по крупным городам

Уфа: Температура днем: +21-22°C, ночью: +15-16°C. Переменная облачность с небольшими дождями во второй половине дня. Атмосферное давление 752 мм рт.ст., влажность 67-89%.

Стерлитамак: Температура: +16-22°C. Ожидается более интенсивные осадки – от слабого дождя утром до умеренного дождя к вечеру. Давление 746-749 мм рт.ст.

Салават: днем до +24°C, ночью +16-17°C. Облачная погода с кратковременными дождями.

Октябрьский: Температура днем +21-23°C, ночью +13-14°C. Возможны ливневые дожди с грозами днем и вечером.

Прогноз на понедельник, 11 августа

Ожидается продолжение неустойчивой погоды. Температура составит +16-21°C днем, +14-15°C ночью. Сохранится дождливая погода – от слабых дождей утром до умеренных осадков в течение дня. Атмосферное давление понизится до 745-750 мм рт.ст. Влажность воздуха останется высокой – 85-95%.