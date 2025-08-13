Никакой радости: синоптики дали новый прогноз по Башкирии

14 августа в Башкортостане ожидается дождливая и облачная погода. Температура в Уфе поднимется до +23°C, в других районах будет схожая картина. Возможны грозы, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

По данным ведущих метеорологических служб, жителей Башкирии 14 августа ждет неблагоприятная погода: осадки пройдут по всей территории республики.

В Уфе день начнется с утренних +15…+17°C, к обеду воздух прогреется до +21…+23°C. Вечером температура опустится до +17…+19°C, ночью похолодает до +13…+15°C. Атмосферное давление будет держаться в пределах 742–744 мм ртутного столба, влажность воздуха составит от 70% до 93%.

Весь день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2–4 м/с. Он принесет с собой дожди, которые временами могут переходить в ливни, а местами не исключены и грозы.

В других крупных городах, таких как Стерлитамак, Салават и Октябрьский, синоптическая картина будет похожей. Температурные показатели и вероятность осадков практически не будут отличаться от столичных.

На следующий день, 15 августа, тенденция сохранится. В республике по-прежнему будет дождливо, а температура воздуха может незначительно понизиться.

Автомобилистам стоит быть предельно внимательными на мокрых дорогах и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется взять с собой зонты и надеть непромокаемую обувь.