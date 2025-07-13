Не ждите осадков: какая погода ждёт Башкирию в середине июля

В Башкирии на старте недели сохранится летний зной до +27°С. Синоптики дождей не прогнозируют, а МЧС предупреждает о порывистом ветре и утренних туманах

Жителям Башкирии стоит приготовиться к летнему зною. По данным метеорологов, начало новой недели пройдёт под знаком стабильно высоких температур и без намёка на осадки.

Синоптики Башгидромета обрисовали довольно ясную картину. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, воздух будет прогреваться до комфортных +22…+27 градусов. Дождей в эти дни можно не ждать.

Ночи принесут с собой прохладу с температурой от +9 до +14 градусов. Однако на востоке республики может быть еще ниже — до +5°С. Умеренный северный ветер днём будет показывать характер, усиливаясь порывами до 14 метров в секунду.

Кажется, небесная канцелярия включила режим «лето» на максимум и спрятала пульт от кондиционера. К этому прогнозу спасатели из МЧС добавляют свои предостережения. На отдельных участках дорог по утрам и ночью возможны туманы, которые снизят видимость до 500–1000 метров.