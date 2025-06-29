Накроет ливнями: Башкирию ждёт суровое начало июля

©МЧС по Башкирии
Горные и малые реки республики рискуют выйти из берегов. Местные низины может подтопить, а почва — превратиться в мокрую кашу из-за переувлажнения. Таким неутешительным прогнозом поделились синоптики Башгидрометцентра.
Виновником грядущей непогоды станет циклон. Именно он принесёт в большинство районов Башкирии ненастные условия в начале следующей недели. На солнечные дни жителям рассчитывать пока не приходится.
В понедельник, 30 июня, природа даст короткую передышку. Небольшие дожди ожидаются лишь местами. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 °С, а днём воздух должен прогреться до комфортных +18…+23 °С.
Однако уже во вторник, 1 июля, небесная канцелярия снова покажет свой характер. Осадки усилятся, переходя в сильные ливни. Прогнозируются грозы, днём локально может посыпать град. Ветер тоже обещает быть порывистым, так что зонтики лучше держать крепче.
Ночью термометры покажут значения от +9 до +14 градусов. Дневной максимум едва ли превысит +17…+22 градуса, поэтому летние куртки прятать в шкаф пока рановато.
Хорошо, а есть в Башкирии «постоянные клиенты» по потопам? Куда вода приходит чаще всего?
Да, МЧС ведёт такую статистику. Анализ за последние пять лет показывает, что есть территории, которые регулярно оказываются в зоне подтопления. Главные городские точки риска — Уфа, Стерлитамак, Сибай и Октябрьский. Кроме них, в «группе риска» постоянно находятся 16 районов, среди которых Уфимский, Давлекановский, Кармаскалинский, Белорецкий, Архангельский, Ишимбайский, Альшеевский и Чишминский.
А есть разница между затоплением в степи и в горах? Где опаснее?
Опаснее в горах. Горные реки Башкирии, такие как Инзер, Зилим и Юрюзань, известны своим крутым нравом. Уровень воды в них после сильных дождей может подняться катастрофически быстро, буквально за несколько минут. Свежий пример — весенний паводок 2025 года, когда в Архангельском районе река Инзер затопила деревню Азово, подтопив более сотни домов и потребовав массовой эвакуации жителей.
Что насчёт Уфы? Какие районы столицы самые уязвимые?
В Уфе главный спонсор потопов — это реки Белая и Уфа, а также Дёма. В зону особого риска традиционно попадают пять городских районов: Дёмский, Калининский, Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский. Кроме частного сектора в этих районах, «большая вода» постоянно угрожает десяткам садовых товариществ (СНТ), расположенных в низинах и поймах рек.
Подождите, вся эта статистика — про весенний паводок из-за таяния снега. При чём тут летние ливни?
Всё верно, большинство данных собрано во время весеннего половодья. Но география — штука упрямая. Районы, которые топит талыми водами, уязвимы и для дождевых паводков по тем же причинам: они расположены в низинах, поймах рек или имеют проблемы с отводом воды. Поэтому карта весенних рисков отлично показывает, где может «рвануть» и после аномальных летних ливней. По самым худшим прогнозам, в зоне подтопления в республике могут оказаться 313 населённых пунктов в 44 районах.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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