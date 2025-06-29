Накроет ливнями: Башкирию ждёт суровое начало июля

Горные и малые реки республики рискуют выйти из берегов. Местные низины может подтопить, а почва — превратиться в мокрую кашу из-за переувлажнения. Таким неутешительным прогнозом поделились синоптики Башгидрометцентра.

Виновником грядущей непогоды станет циклон. Именно он принесёт в большинство районов Башкирии ненастные условия в начале следующей недели. На солнечные дни жителям рассчитывать пока не приходится.

В понедельник, 30 июня, природа даст короткую передышку. Небольшие дожди ожидаются лишь местами. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 °С, а днём воздух должен прогреться до комфортных +18…+23 °С.

Однако уже во вторник, 1 июля, небесная канцелярия снова покажет свой характер. Осадки усилятся, переходя в сильные ливни. Прогнозируются грозы, днём локально может посыпать град. Ветер тоже обещает быть порывистым, так что зонтики лучше держать крепче.

Ночью термометры покажут значения от +9 до +14 градусов. Дневной максимум едва ли превысит +17…+22 градуса, поэтому летние куртки прятать в шкаф пока рановато.