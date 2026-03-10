Минус 43 в марте: арктический холод накрыл Караидельский район Башкирии

Ночью 10 марта в Караидельском районе Башкирии зафиксирована аномально низкая температура — минус 43 градуса. Морозы превысили прогнозы синоптиков.

Аномальные морозы обрушились на Башкирию в ночь на 10 марта. По информации пресс-службы МЧС по РБ, в селе Караидель Караидельского района температура опустилась до минус 43 градусов. В деревне Юсупово Кигинского района зафиксировали минус 38.

Ранее спасатели предупреждали жителей республики о похолодании до минус 35, однако реальность превзошла прогнозы. Похолодание вызвано вторжением арктического воздуха — температура оказалась на 10–16 градусов ниже климатической нормы. Потепление ожидается 11 марта.

МЧС и Башгидрометцентр предупреждали о морозах

Напомним, ещё 5 марта ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на МЧС по РБ предупреждала о надвигающемся арктическом вторжении 9–10 марта с морозами на 10–16 градусов ниже нормы.

8 марта Башгидрометцентр и МЧС по РБ выпустили штормовое предупреждение о понижении температуры до минус 35 градусов. По информации Ньюс-Баш, синоптики изначально прогнозировали март 2026 года аномально тёплым с ранним приходом весны, однако арктическое вторжение внесло коррективы.

Когда потеплеет: прогноз на 11 марта

11 марта, по прогнозу Башгидрометцентра, с приближением циклона ожидается потепление, снег и усиление ветра до 15–20 м/с.

Минус 43 — почти рекорд за всю историю Башкирии

По данным Башгидрометцентра, текущий температурный фон ниже климатической нормы на 10–16 градусов. Самая низкая температура воздуха в истории наблюдений по Башкирии (минус 44,4°С) была зарегистрирована метеостанцией Емаши в Белокатайском район.

В январе 2023 года на станции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный минимум — минус 39,1°С, побивший рекорд 1974 года (минус 37,9°С), сообщает РИА Новости. Зафиксированные минус 43 в Караиделе вплотную приблизились к историческому рекорду республики.

При каких морозах отменяют занятия в школах Башкирии

При таких морозах в Башкирии действуют нормативы отмены школьных занятий: для начальных классов — минус 23°С в сельских школах и минус 25°С в городских; для 5–9 классов — минус 25°С и минус 27°С соответственно; для старшеклассников — минус 30°С и минус 32°С.

Решение об отмене очного посещения каждая школа принимает самостоятельно, родители вправе оставить ребёнка дома, уведомив классного руководителя.