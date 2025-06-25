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Машины и огороды под угрозой в Башкирии

Повреждённые автомобили и уничтоженные посадки — такие перспективы рисуют жителям Башкирии на ближайший четверг. О грядущей непогоде сообщили синоптики. Ночью осадков не предвидится, а вот днём погода покажет свой характер.

Главную опасность для людей и имущества будет представлять локальный град. Его дополнят кратковременные дожди и грозы. Южный ветер во время грозы может превратиться в зверя, сорвавшегося с цепи, с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая сила способна ломать деревья и срывать крыши.

Температурные качели продолжатся. Ночью воздух остынет до +10…+15 градусов, а в горных районах и вовсе до +5°С. Днём же солнце прогреет республику до вполне комфортных +19…+24 градусов.

Уфу непогода тоже не обойдёт стороной. В городе 26 июня ожидается переменная облачность, днём возможен небольшой дождь с грозой. Температура в Уфе составит +13…+15 градусов ночью и поднимется до +21…+23°С днём.

Водителям стоит быть особенно начеку. Ночью и утром видимость на дорогах может ухудшиться из-за дымки, а во время дневного дождя она снизится до 1-2 километров.

Нынешнее лето уже успело показать свой крутой нрав. Совсем недавно, в середине июня, ледяной шквал буквально уничтожил урожай в Ишимбае, оставив садоводов ни с чем. Тогда же в Уфе после мощного ливня затопило улицы, превратив автомобили в лодки. А в мае от крупного града размером с перепелиное яйцо пострадал Салаватский район.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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