Машины и огороды под угрозой в Башкирии

Повреждённые автомобили и уничтоженные посадки — такие перспективы рисуют жителям Башкирии на ближайший четверг. О грядущей непогоде сообщили синоптики. Ночью осадков не предвидится, а вот днём погода покажет свой характер.

Главную опасность для людей и имущества будет представлять локальный град. Его дополнят кратковременные дожди и грозы. Южный ветер во время грозы может превратиться в зверя, сорвавшегося с цепи, с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая сила способна ломать деревья и срывать крыши.

Температурные качели продолжатся. Ночью воздух остынет до +10…+15 градусов, а в горных районах и вовсе до +5°С. Днём же солнце прогреет республику до вполне комфортных +19…+24 градусов.

Уфу непогода тоже не обойдёт стороной. В городе 26 июня ожидается переменная облачность, днём возможен небольшой дождь с грозой. Температура в Уфе составит +13…+15 градусов ночью и поднимется до +21…+23°С днём.

Водителям стоит быть особенно начеку. Ночью и утром видимость на дорогах может ухудшиться из-за дымки, а во время дневного дождя она снизится до 1-2 километров.