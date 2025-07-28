Лето взяло паузу: Башкирию накрыло холодным фронтом с ливнями и шквалистым ветром

Жара в Башкирии закончилась, уступив место дождям и прохладе. На востоке республики — сильные ливни. В Уфе тоже мокро и едва теплее +20 градусов

Жителям Башкирии пора прятать летние вещи и доставать зонты. Жаркая погода, державшаяся в республике, резко сменилась прохладой и дождями. По данным Башгидромета, в регион пришёл мощный холодный фронт, который принёс с собой обильные осадки и сильный ветер.

Особенно непогода проявит себя на востоке республики, где синоптики прогнозируют сильные ливни. В западных районах ожидается шквалистый порывистый ветер. После недавней тридцатиградусной жары температура резко упала: ночью столбики термометров в некоторых районах опускались ниже +10°C. Днём воздух прогреется лишь до +18…+23°C.

В Уфе утро понедельника также началось с дождя. По прогнозам Gismeteo, осадки в столице прекратятся после обеда, но могут вернуться ближе к ночи. Дневной максимум в городе не превысит +20°C.

Несмотря на дождливую и сырую погоду, в лесах республики сохраняется высокий, четвёртый класс пожарной опасности. Специалисты призывают сохранять бдительность.