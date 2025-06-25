Когда в Башкирии наконец потеплеет и уйдут затяжные холода? Синоптик назвал точные сроки

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал изданию Уфа1, когда в Башкирии закончится погодная чехарда. Республика словно попала в климатические качели — от июньской жары с пожарами до дождей и угрозы заморозков.

Виновники перемен — скандинавские циклоны, которые во второй половине месяца вытеснили теплые воздушные массы из Казахстана. Прохлада задержится до начала июля, предупреждает метеоролог.

Настоящее лето вернется только 2-5 июля. Тогда циклоны застрянут над Баренцевым морем, а теплый воздух хлынет на Урал и Поволжье. Причина — гребень высокого давления между Западной Европой и Сибирью.

Ночные заморозки, которыми пугают спасатели, окажутся локальными и безобидными. Шувалов успокаивает: сельхозкультуры не пострадают. Максимум — легкий минус на севере Башкортостана и в горных районах.

Такие капризы природы случаются раз в 7-8 лет, это укладывается в норму. Долгосрочные прогнозы на месяц вперед остаются ненадежными, признает эксперт.

Пока европейская Россия мерзнет, Сибирь плавится от 35-градусной жары. Новосибирск, Барнаул и Красноярск уже готовятся к новой волне жары после временного снижения до 25 градусов.