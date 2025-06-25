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Когда в Башкирии наконец потеплеет и уйдут затяжные холода? Синоптик назвал точные сроки

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Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал изданию Уфа1, когда в Башкирии закончится погодная чехарда. Республика словно попала в климатические качели — от июньской жары с пожарами до дождей и угрозы заморозков.

Виновники перемен — скандинавские циклоны, которые во второй половине месяца вытеснили теплые воздушные массы из Казахстана. Прохлада задержится до начала июля, предупреждает метеоролог.

Настоящее лето вернется только 2-5 июля. Тогда циклоны застрянут над Баренцевым морем, а теплый воздух хлынет на Урал и Поволжье. Причина — гребень высокого давления между Западной Европой и Сибирью.

Ночные заморозки, которыми пугают спасатели, окажутся локальными и безобидными. Шувалов успокаивает: сельхозкультуры не пострадают. Максимум — легкий минус на севере Башкортостана и в горных районах.

Такие капризы природы случаются раз в 7-8 лет, это укладывается в норму. Долгосрочные прогнозы на месяц вперед остаются ненадежными, признает эксперт.

Пока европейская Россия мерзнет, Сибирь плавится от 35-градусной жары. Новосибирск, Барнаул и Красноярск уже готовятся к новой волне жары после временного снижения до 25 градусов.

погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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