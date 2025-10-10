Готовьте тёплые вещи: в Башкирии на выходных похолодает до заморозков и снега

Регион готовится к резкой смене погоды. После аномально тёплой пятницы в Башкирию придёт холодный фронт с заморозками до -3 °C, дождями и первым мокрым снегом.

В пятницу, 10 октября, ещё можно насладиться теплом: днём воздух прогреется до +14…+19 °C, осадков не ожидается.

Уже в ночь на субботу, 11 октября, температура упадёт до +2…+7 °C, а местами возможны заморозки до -3 °C. Днём в северо-восточных районах пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +12…+17 °C, однако на северо-востоке будет не выше +7 °C.

В воскресенье, 12 октября, похолодание усилится. В восточных районах республики ожидается первый снег, в других — небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 °C, а днём поднимутся лишь до +3…+8 °C. Ветер будет порывистым.

Начало новой недели не принесёт тепла. В понедельник, 13 октября, прогнозируются дожди при температуре днём +8…+13 °C. По данным Башгидрометцентра, такая погода сохранится до середины октября.