Погода

Готовьте тёплые вещи: в Башкирии на выходных похолодает до заморозков и снега

Регион готовится к резкой смене погоды. После аномально тёплой пятницы в Башкирию придёт холодный фронт с заморозками до -3 °C, дождями и первым мокрым снегом.
осенние листья на земле
Жителям Башкирии стоит приготовиться к резкой смене погоды на этих выходных. После тёплой пятницы синоптики обещают заморозки до -3 °C, дожди и первый снег в некоторых районах.

В пятницу, 10 октября, ещё можно насладиться теплом: днём воздух прогреется до +14…+19 °C, осадков не ожидается.

Уже в ночь на субботу, 11 октября, температура упадёт до +2…+7 °C, а местами возможны заморозки до -3 °C. Днём в северо-восточных районах пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +12…+17 °C, однако на северо-востоке будет не выше +7 °C.

В воскресенье, 12 октября, похолодание усилится. В восточных районах республики ожидается первый снег, в других — небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 °C, а днём поднимутся лишь до +3…+8 °C. Ветер будет порывистым.

Начало новой недели не принесёт тепла. В понедельник, 13 октября, прогнозируются дожди при температуре днём +8…+13 °C. По данным Башгидрометцентра, такая погода сохранится до середины октября.

Похожие записи
21.09.2025
Новости

Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

отопление
В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.
16.09.2025
Погода

Башкирию накрыло бабье лето с арктическим приветом

желтые листья деревьев
В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.
13.08.2025
Погода

Никакой радости: синоптики дали новый прогноз по Башкирии

капли дождя на ветках ели
14 августа в Башкортостане ожидается дождливая и облачная погода. Температура в Уфе поднимется до +23°C, в других районах будет схожая картина. Возможны грозы, водителям рекомендуется соблюдать осторожность.
12.08.2025
Погода

Уфу ждёт мокрая среда: синоптики дали неутешительный прогноз

дождь на стекле
Башкирию ждёт капризная погода. Синоптики на 13 августа обещают дожди, местами грозы и пониженное давление. Водителям и метеочувствительным стоит быть начеку.
