Дождливая суббота: Башкирию накроют ливни и грозы

По данным метеорологических служб, 21 июня жителей Башкирии ожидает преимущественно пасмурная погода с кратковременными дождями различной интенсивности. Небо над республикой затянут плотные облака, которые принесут осадки практически во все районы. Синоптики отмечают, что дожди местами могут усилиться до сильных, а в отдельных районах возможны грозы.

Ночью в этот день столбики термометров опустятся до +12…+14°C, а днем воздух прогреется лишь до +17…+20°C. Такие показатели заметно ниже климатической нормы для этого времени года, которая составляет +16…+19°C.

Особую осторожность следует проявить из-за усиления ветра. Юго-западные потоки будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, однако местами возможны резкие и опасные порывы до 17-20 м/с.

Атмосферное давление в течение суток будет колебаться в пределах 738-739 мм ртутного столба. Влажность воздуха ожидается высокой — от 62% до 95%.

В Уфе погодные условия будут схожими с общереспубликанскими. Ожидается облачность с дождями, температура воздуха ночью составит +13…+14°C, днем — +18…+20°C. Осадки будут идти практически весь день и не прекратятся до самого вечера.