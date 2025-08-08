Доставайте зонты: Башкирию в субботу накроет фронт с дождями и грозами

В субботу, 9 августа, погода в Башкирии будет неустойчивой. Активный атмосферный фронт принесет в большинство районов республики кратковременные дожди, местами с грозами и градом. При этом сохранится умеренно теплая погода с температурой до +25°C.

В предстоящую субботу, 9 августа, жителям Башкирии стоит приготовиться к капризам погоды. По прогнозам синоптиков Башгидромета, регион окажется под влиянием активного атмосферного фронта, который принесет с собой облачность и осадки.

Погода в Уфе

В столице республики утро начнется с облачной погоды и температуры около +17…+18°C. Днем воздух прогреется до +22…+24°C, однако именно в это время возрастет вероятность кратковременных дождей. К вечеру столбики термометров опустятся до +19…+20°C, а интенсивность осадков пойдет на спад. Ночью похолодает до +15°C. Атмосферное давление будет стабильным — около 748 мм рт. ст.

Прогноз по республике

Погода будет заметно отличаться в разных частях Башкирии:

На юге (Стерлитамак, Салават) будет теплее всего — до +25°C, но также с кратковременными дождями.

На западе (Октябрьский, Туймазы) осадков ожидается меньше, а температура составит +20…+24°C.

На севере (Янаул) будет прохладнее — около +19°C днем, и дожди здесь наиболее вероятны.

Синоптики предупреждают, что местами ливни могут сопровождаться грозами и градом, поэтому жителям стоит проявить осторожность. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах из-за мокрого покрытия и возможного ухудшения видимости.

Однако непогода не задержится надолго. Уже в воскресенье, 10 августа, циклон начнет отступать, осадки в большинстве районов прекратятся, а воздух снова прогреется до +23…+24°C.