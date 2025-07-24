Держитесь за шляпы: на Уфу надвигается шторм с характером

В Уфе 25 июля ожидается серьёзная непогода. Синоптики анонсировали грозы и шквалистый ветер до 17 м/с. Спасатели просят не парковаться под деревьями и держаться подальше от ЛЭП ©Imagen
Жителям и гостям Уфы настоятельно рекомендуют поберечься. В связи с грядущей непогодой МЧС и городские власти просят избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. Машины лучше отогнать от всего, что может внезапно рухнуть от сильного ветра.
Причиной переполоха стал прогноз от Башкирского гидрометцентра. Синоптики объявили на пятницу, 25 июля, резкую смену метеоусловий. На столицу республики надвигается облачный фронт с кратковременными дождями и грозами.
Ожидается, что северные и северо-западные потоки ветра достигнут скорости 5–10 метров в секунду. Однако местами их порывы составят до 17 м/с.
При этом температурный фон останется вполне летним. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +15…+17 градусов, днём воздух прогреется до комфортных +24…+26°C.
В домах советуют плотно закрыть все окна, а в частном секторе — ещё и дымоходы. Если гроза застанет на улице, нужно убрать подальше все металлические предметы.
Тем, кого непогода застигнет у водоёма, следует немедленно отойти от воды на безопасное расстояние. Это элементарное правило поможет избежать фатальных последствий.
- Что делать, если гроза застала в машине? Там безопасно?
Автомобиль — одно из самых безопасных укрытий во время грозы. Его металлический корпус работает как «клетка Фарадея», отводя электрический разряд в землю. Главное — соблюдать несколько правил: прекратить движение, припарковаться подальше от высоких деревьев и линий электропередач, закрыть все окна, опустить антенну и не прикасаться к металлическим частям салона.
- Говорят, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном. Это правда?
Это популярный миф. Сам по себе мобильный телефон не притягивает молнию. Опасность представляет не использование телефона, а то, где вы находитесь в этот момент. Находиться на открытой местности, на возвышенности или под одиноким деревом — вот что действительно опасно, независимо от того, есть у вас телефон в руках или нет. А вот от стационарных проводных телефонов во время грозы лучше держаться подальше.
- Связана ли эта непогода с какими-то другими явлениями, например, с магнитными бурями?
Да, по удивительному совпадению, на 25 июля прогнозируется не только метеорологический, но и геомагнитный шторм. По данным прогнозов, в Уфе ожидается магнитная буря силой в 5 баллов, что считается умеренной бурей. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, усугубляя дискомфорт от перемены погоды.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.