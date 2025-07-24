Держитесь за шляпы: на Уфу надвигается шторм с характером

В Уфе 25 июля ожидается серьёзная непогода. Синоптики анонсировали грозы и шквалистый ветер до 17 м/с. Спасатели просят не парковаться под деревьями и держаться подальше от ЛЭП

Жителям и гостям Уфы настоятельно рекомендуют поберечься. В связи с грядущей непогодой МЧС и городские власти просят избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач. Машины лучше отогнать от всего, что может внезапно рухнуть от сильного ветра.

Причиной переполоха стал прогноз от Башкирского гидрометцентра. Синоптики объявили на пятницу, 25 июля, резкую смену метеоусловий. На столицу республики надвигается облачный фронт с кратковременными дождями и грозами.

Ожидается, что северные и северо-западные потоки ветра достигнут скорости 5–10 метров в секунду. Однако местами их порывы составят до 17 м/с.

При этом температурный фон останется вполне летним. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +15…+17 градусов, днём воздух прогреется до комфортных +24…+26°C.

В домах советуют плотно закрыть все окна, а в частном секторе — ещё и дымоходы. Если гроза застанет на улице, нужно убрать подальше все металлические предметы.

Тем, кого непогода застигнет у водоёма, следует немедленно отойти от воды на безопасное расстояние. Это элементарное правило поможет избежать фатальных последствий.