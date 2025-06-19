Башкирию засыпало снегом посреди лета

Природа устроила башкортостанцам настоящий климатический сюрприз. Вместо привычной июньской жары южные районы республики получили порцию зимы с доставкой на дом.

Мелеузовский и Ишимбайский районы 18 июня превратились в декорации к фильму о глобальном похолодании. Снегопад с градом обрушился на ничего не подозревающих жителей, словно природа решила проверить их на стрессоустойчивость.

Тугайлинцы первыми почувствовали неладное и забили тревогу в местных чатах. Предупреждали соседей закрывать урожай, ведь из Иштуганово уже докатывались тревожные новости о граде размером с орех.

Город Ишимбай получил особенно щедрую порцию небесного сюрприза. Улицы покрылись белым ковром, а местные жители массово превратились в операторов-любителей, снимая кадры для соцсетей.