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Башкирию засыпало снегом посреди лета

©"Путь Октября"

Природа устроила башкортостанцам настоящий климатический сюрприз. Вместо привычной июньской жары южные районы республики получили порцию зимы с доставкой на дом.

Мелеузовский и Ишимбайский районы 18 июня превратились в декорации к фильму о глобальном похолодании. Снегопад с градом обрушился на ничего не подозревающих жителей, словно природа решила проверить их на стрессоустойчивость.

град на земле
©»Путь Октября»

Тугайлинцы первыми почувствовали неладное и забили тревогу в местных чатах. Предупреждали соседей закрывать урожай, ведь из Иштуганово уже докатывались тревожные новости о граде размером с орех.

Город Ишимбай получил особенно щедрую порцию небесного сюрприза. Улицы покрылись белым ковром, а местные жители массово превратились в операторов-любителей, снимая кадры для соцсетей.

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Республика оказалась под воздействием холодного фронта и области пониженного давления, что привело к распространению дождей и ливней различной интенсивности на большинство районов Башкортостана. Метеорологи отмечали, что такая погода с температурой на 3-5 градусов ниже нормы продлится до конца месяца.

град Ишимбай Мелеуз погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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