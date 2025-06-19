Башкирию засыпало снегом посреди лета

Природа устроила башкортостанцам настоящий климатический сюрприз. Вместо привычной июньской жары южные районы республики получили порцию зимы с доставкой на дом.
Мелеузовский и Ишимбайский районы 18 июня превратились в декорации к фильму о глобальном похолодании. Снегопад с градом обрушился на ничего не подозревающих жителей, словно природа решила проверить их на стрессоустойчивость.
Тугайлинцы первыми почувствовали неладное и забили тревогу в местных чатах. Предупреждали соседей закрывать урожай, ведь из Иштуганово уже докатывались тревожные новости о граде размером с орех.
Город Ишимбай получил особенно щедрую порцию небесного сюрприза. Улицы покрылись белым ковром, а местные жители массово превратились в операторов-любителей, снимая кадры для соцсетей.
Республика оказалась под воздействием холодного фронта и области пониженного давления, что привело к распространению дождей и ливней различной интенсивности на большинство районов Башкортостана. Метеорологи отмечали, что такая погода с температурой на 3-5 градусов ниже нормы продлится до конца месяца.