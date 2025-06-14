Башкирию ожидает тройная погодная угроза

В субботу и воскресенье республику накроет волна нестабильной погоды. Синоптики прогнозируют грозы, мощные ливни и даже град. Порывы ветра могут достигать штормовых 20 метров в секунду.

Причиной всего стал субтропический воздух с юга. Он принёс с собой не только зной, но и условия для неблагоприятных атмосферных явлений.

В субботу, 14 июня, термометры по республике покажут +26…+31 градус. В Уфе ожидается до +29 и солнечно. Однако местами по региону пройдут дожди с грозами.

Воскресенье, 15 июня, станет ещё горячее — до +32 градусов. При этом вероятность ливней с градом только возрастёт. На западе Башкирии температура немного упадет до +22.

Жителям столицы в воскресенье обещают облачность и температуру до +26 градусов.