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Башкирию ожидает тройная погодная угроза

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В субботу и воскресенье республику накроет волна нестабильной погоды. Синоптики прогнозируют грозы, мощные ливни и даже град. Порывы ветра могут достигать штормовых 20 метров в секунду.

Причиной всего стал субтропический воздух с юга. Он принёс с собой не только зной, но и условия для неблагоприятных атмосферных явлений.

В субботу, 14 июня, термометры по республике покажут +26…+31 градус. В Уфе ожидается до +29 и солнечно. Однако местами по региону пройдут дожди с грозами.

Воскресенье, 15 июня, станет ещё горячее — до +32 градусов. При этом вероятность ливней с градом только возрастёт. На западе Башкирии температура немного упадет до +22.

Жителям столицы в воскресенье обещают облачность и температуру до +26 градусов.

Нынешний июнь уже демонстрирует свой аномальный характер. По данным портала «Погода и Климат», в Уфе выпало лишь 9% от месячной нормы осадков, а средняя температура превышает климатические значения.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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