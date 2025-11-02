0
5 часов
Погода

Башкирию накрыло первым ноябрьским снегом

Внезапный ноябрьский снегопад обрушился на некоторые районы Башкирии 2 ноября. Дороги покрылись ледяной коркой, а синоптики предупреждают о дальнейших заморозках.
снег на капоте авто
©БашДТП

Жители Башкирии утром 2 ноября начали делиться в соцсетях кадрами первого серьёзного снегопада. По информации синоптиков из Башгидрометцентра, такой поворот событий не стал сюрпризом — осадки прогнозировались заранее.

Снегопад в Башкирии
RuTube
©Mash Batach

В воскресенье в ряде районов республики дождь сменился мокрым снегом. Температура воздуха при этом держалась в районе от 0 до +5 градусов, но из-за сильного порывистого ветра ощущалась как минусовая.

Для автомобилистов утро выдалось особенно напряжённым. На отдельных участках дорог образовалась гололедица, что заставило водителей экстренно вспоминать навыки зимнего вождения. Некоторые пользователи в сети иронично назвали этот день профессиональным праздником — «днём жестянщика».

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни не сулят тепла. Уже в понедельник, 3 ноября, осадки в виде мокрого снега продолжатся. Ночью столбики термометров опустятся до отметок в −1…−6 градусов, а при прояснениях даже до −11°. Гололедица на дорогах сохранится.

Впрочем, синоптики отмечают, что весь ноябрь в регионе пройдёт под знаком «температурных качелей». По данным Башгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха ожидается примерно на градус выше климатической нормы. Это значит, что периоды похолодания будут сменяться оттепелями.

Настоящая зима с устойчивым снежным покровом придёт в Башкирию не раньше второй половины ноября. А в ближайшие дни, по некоторым прогнозам, возможно даже кратковременное потепление до +8…+10 градусов в районе 4 ноября, после чего снова ударят морозы.

Похожие записи
0
13.10.2025
Дороги и транспорт

В ГАИ по Башкирии подтвердили приостановку движения на одной из оживленных трасс из-за снегопада

снег на трассе
Госавтоинспекция Башкирии экстренно перекрыла 150-километровый участок трассы Уфа-Белорецк. Причиной стал снегопад и метель в горах. Проезд закрыт до обеда.
0
12.10.2025
Погода

Зима в Башкирии будет обычной, без аномальных морозов

фонарный столб рядом с березой зимой
Жителей Башкирии и Урала ждет обычная зима, близкая к норме. Прогнозы синоптиков опровергают слухи об экстремальных морозах. Температура ожидается даже чуть выше средних значений.
0
10.10.2025
Погода

Готовьте тёплые вещи: в Башкирии на выходных похолодает до заморозков и снега

осенние листья на земле
Регион готовится к резкой смене погоды. После аномально тёплой пятницы в Башкирию придёт холодный фронт с заморозками до -3 °C, дождями и первым мокрым снегом.
0
21.09.2025
Новости

Отопительный сезон в одном из районов Башкирии начнется раньше срока

отопление
В Мелеузовском районе Башкирии решили дать тепло раньше срока из-за жалоб. Но часть жителей возмутилась: на носу бабье лето с +27 градусами.
0
16.09.2025
Погода

Башкирию накрыло бабье лето с арктическим приветом

желтые листья деревьев
В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.