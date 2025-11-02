Башкирию накрыло первым ноябрьским снегом

Внезапный ноябрьский снегопад обрушился на некоторые районы Башкирии 2 ноября. Дороги покрылись ледяной коркой, а синоптики предупреждают о дальнейших заморозках.

Жители Башкирии утром 2 ноября начали делиться в соцсетях кадрами первого серьёзного снегопада. По информации синоптиков из Башгидрометцентра, такой поворот событий не стал сюрпризом — осадки прогнозировались заранее.

Снегопад в Башкирии ©Mash Batach

В воскресенье в ряде районов республики дождь сменился мокрым снегом. Температура воздуха при этом держалась в районе от 0 до +5 градусов, но из-за сильного порывистого ветра ощущалась как минусовая.

Для автомобилистов утро выдалось особенно напряжённым. На отдельных участках дорог образовалась гололедица, что заставило водителей экстренно вспоминать навыки зимнего вождения. Некоторые пользователи в сети иронично назвали этот день профессиональным праздником — «днём жестянщика».

Прогнозы синоптиков на ближайшие дни не сулят тепла. Уже в понедельник, 3 ноября, осадки в виде мокрого снега продолжатся. Ночью столбики термометров опустятся до отметок в −1…−6 градусов, а при прояснениях даже до −11°. Гололедица на дорогах сохранится.

Впрочем, синоптики отмечают, что весь ноябрь в регионе пройдёт под знаком «температурных качелей». По данным Башгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха ожидается примерно на градус выше климатической нормы. Это значит, что периоды похолодания будут сменяться оттепелями.

Настоящая зима с устойчивым снежным покровом придёт в Башкирию не раньше второй половины ноября. А в ближайшие дни, по некоторым прогнозам, возможно даже кратковременное потепление до +8…+10 градусов в районе 4 ноября, после чего снова ударят морозы.